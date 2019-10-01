Bekçilik sözlü sınav giriş yerleri açıklandı! Polis Akademisi ile Bekçilik sınav giriş belgesi sorgulama sayfası!

2019 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav giriş yerleri açıklandı. Binlerce bekçi adayının merakla beklediği sınav giriş yerleri ve tarihleri oldukça merak ediliyordu. Peki bekçilik sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? Polis Akademisi (PA) ile Bekçilik sözlü sınav giriş yerleri sorgula!

BEKÇİLİK SÖZLÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI! PA İLE BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Polis Akademisi Başkanlığı resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile 1. Dönem bekçilik sözlü sınav giriş yerlerini açıkladı. Haberimizin detaylarından bekçilik sınav giriş yerlerini öğrenebilir, ilgili konu ile ilgili sorgulamalar yapabilirsiniz.

BEKÇİLİK SÖZLÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI! BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sözlü sınavına katılacak adayların sınav merkezleri ile tarihleri açıklandı.

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında adaylar sözlü sınavına katılacakları sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.

İlan edilen tarihte ve sınav merkezinde adaylar sözlü sınavına katılacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan duyuru tebliğ niteliğindedir. Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

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