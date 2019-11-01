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sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 84. Dönem ÖGG sınav soruları yayında!

ÖGG sınav sorularının yayınlanmasından itibaren vatandaşlar arama motorlarında " ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. 84. Temel Eğitim 60. Yenileme Eğitim Sınavı 20 Ekim tarihinde gerçekleştirilmişti. Geçtiğimiz günlerde ise sınav sorularının erişime açılması sayesinde adaylar hangi sorulara doğru yanıt verip vermediklerini öğrenebildiler. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik ? İşte 84. Dönem ÖGG sınav soruları!

Giriş Tarihi: 1.11.2019 09:31 Güncelleme Tarihi: 1.11.2019 09:32
Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 84. Dönem ÖGG sınav soruları yayında!

Şu sıralar araştırılan en önemli sorulardan bir tanesi " sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı oluyor. Sınav sorularının erişime açılmasının ardından adaylar için heyecanlı süreç halen devam ediyor. EGM tarafından yapılan özel güvenlik kadrolarında istihdam edilerek çalışma hayatını bu alanda sürdürmek isteyen adaylar konu ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Sınavdan 60 puan alanların sertifika almaya hak kazanacağı ? İşte ÖGG sınav soruları!

ÖZEL GÜVENLİK ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

"84. Dönem ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını arayan adaylar haberimizin devamından konu ile ilgili güncel bilgileri öğrenebilir, erişime açılan sınav sorularına ulaşabilirler.

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Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 84. Dönem ÖGG sınav soruları yayında!
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