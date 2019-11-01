Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 84. Dönem ÖGG sınav soruları yayında!

Şu sıralar araştırılan en önemli sorulardan bir tanesi "Özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı oluyor. Sınav sorularının erişime açılmasının ardından adaylar için heyecanlı süreç halen devam ediyor. EGM tarafından yapılan özel güvenlik kadrolarında istihdam edilerek çalışma hayatını bu alanda sürdürmek isteyen adaylar konu ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Sınavdan 60 puan alanların sertifika almaya hak kazanacağı ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖGG sınav soruları!

ÖZEL GÜVENLİK ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

"84. Dönem Özel Güvenlik Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını arayan adaylar haberimizin devamından konu ile ilgili güncel bilgileri öğrenebilir, erişime açılan sınav sorularına ulaşabilirler.