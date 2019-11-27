POMEM sınav giriş belgesi sorgula! 26. Dönem POMEM sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?

POMEM sınav giriş belgeleri, polis alımı için başvuruda bulunan adaylar tarafından yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. 26. Dönem POMEM sınav giriş belgeleri Polis Akademisi'nin resmi sitesi üzerinden adayların erişimine açılmıştı. 26. Dönem kapsamında toplamda 7 bin polis alımı yapılacağı da duyurulmuştu. Peki, POMEM sınav giriş belgesi sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar…

POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan 26. dönem POMEM Sınav Giriş Belgeleri açıklandı. POMEM sınavına girecek adaylar http://ais.pa.edu.tr adresi üzerinden sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek. Aşağıdaki linke tıklayarak POMEM sınav giriş belgesi sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz...

26. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis alımı için başvurular 14 Ekim ve 25 Ekim tarihleri aralığında kabul edildi. POMEM sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.POMEM sonuçları açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecek.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.