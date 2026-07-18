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Giriş Tarihi: 18.07.2026 17:25 Son Güncelleme: 18.07.2026 17:33

Engelli memura iki ayrı vergi indirimi imkanı!

Çalışmayan engelli eşi bulunan memurlar, hem kendi engellilik durumları hem de eşlerinin engellilik durumu nedeniyle gelir vergisi indiriminden ayrı ayrı yararlanması mümkün mü? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi engelli memur statüsünde görev yapan personelin eşinin de engelli olması ve çalışmaması durumunda, memurun hem kendisi hem de eşi için gelir vergisi indiriminden ayrı ayrı yararlanabilir mi? Ayrıntılar Sabah Memurlar'da...

Engelli memura iki ayrı vergi indirimi imkanı!
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193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde "Çalışma gücünün asgarî % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli, asgarî % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli, asgarî % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece engelli sayılır ve aşağıda engelli dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir.

Engellilik indirimi;

- Birinci derece engelliler için 440.000.000 lira (12.000 TL),

- İkinci derece engelliler için 220.000.000 lira (7.000 TL),

- Üçüncü derece engelliler için 110.000.000 lira (3.000 TL) dır.

Engellilik derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile belirlenir." hükmü yer almaktadır.

Kimler engellilik indiriminden yararlanabilir?

Engelli hizmet erbabı ile bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan hizmet erbabı ve engelli serbest meslek erbabı ile bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı engelliliğe bağlı gelir vergisi indiriminden yararlanabilmektedir.

Bakmakla yükümlü olunan kişiler kimlerdir?

Bakmakla yükümlü olunan kişi ise, engelli kişinin tabi olduğu çalışma mevzuatı veya bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumunun mevzuatına göre bakmakla yükümlü sayılan anne, baba, eş, çocuklardır.

İndirim nasıl uygulanıyor?

Bu tutarlar, engelli ücretlilerde ve bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretlilerde aylık gelir vergisi matrahından indirilmektedir. Engellilik indiriminden yararlanacak birden fazla kişinin bulunması halinde, bu hesaplama her biri için ayrı ayrı yapılır ve indirim uygulanmasında toplu olarak dikkate alınır.

Engelli memur iki ayrı indirimden yararlanabilecek"

Dolayısıyla engelli Devlet memuru hem kendisinin engelli olması hem de çalışmayan engelli eşinin bulunması durumunda, her iki engel durumu için de ayrı ayrı engellilik indiriminden (vergi indirimi) faydalanabilecektir.

Bu itibarla, hizmet erbabının vergiye tabi ücretinden öncelikle kendi çalışma gücü kayıp oranına göre hesaplanan engellilik indiriminin mahsup edilmesi; söz konusu indirim sonrasında vergiye tabi ücret kalması hâlinde ise eşi için tespit edilen engellilik indiriminin de ayrıca düşülmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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Engelli memura iki ayrı vergi indirimi imkanı!
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