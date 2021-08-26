Son dakika | Yarım milyon memura sözleşme müjdesi: Kadrolu oluyorlar

TARİHİ BİR ADIM ATILDI

Memur Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, Toplu Sözleşme görüşmelerinin mutabakatla sonuçlanmasının ardından sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi yönünde alınan kararla ilgili SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. 2013'ten beri sözleşmeli personel için ilk kez kamu tarafından adım atıldığına dikkat çeken Uslu, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin, sözleşmeli personelle ilgili ilk defa açıklama yaptı. Bu başlı başına önemli bir gelişme ve teminat. Geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayınlanan mutabakat metninde de bu çalışma yer aldı. Kadro konusunda ilk resmi adım atıldı" dedi. 2022 yılı içinde bir komisyonun kurulacağını aktaran Uslu, "Sözleşmeli kardeşlerimizin yerel yönetimler dâhil olmak üzere kadro almasıyla ilgili çalışmalar bu komisyonda tamamlanacak. Hiçbir sözleşmeli kapsam dışında kalmayacak. Mücadelemiz kadro ile taçlanana kadar devam edecek" İfadelerini kullandı.