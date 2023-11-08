İşyeri hekimi olarak yapan personelin emekli olması halinde kıdem tazminatı ödenir mi?

SORU: 657 sayılı Kanuna tabi tabip kadrosunda görev yapan personelin asli görevinin dışında iş yeri hekimi olarak görev yapması karşısında emekli olması halinde ayrıca iş yeri hekimliği görevi için kıdem tazminatı ödenmesi mümkün?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesinde, "Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan Devlet memurlarına esas görevlerinin yanında; A) Özel kanunlarla, Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak memurlara gördürülmesi öngörülen sürekli hizmetler, B) Mesleki bilgisi ile ilgili olarak, hizmet olanakları elverişli bulunmak ve atamaya yetkili amir tarafından uygun görülmek şartiyle; 1) 87 nci maddede yazılı kurumların tabiplikleri, diş tabiplikleri, eczacılıkları, kimyagerlikleri, veterinerlikleri, avukatlıkları ile Adli Tıp Kurumu Uzmanlıkları, 2) Asıl görevlerinin bulunduğu bucak, ilçe ve zorunlu hallerde iller belediyelerinin yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar ve mimarlarca yürütülmesi gereken teknik hizmetleri, İkinci görev olarak verilebilir. ..." hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 8 inci maddesinin yedinci fıkrasında, "Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme, hizmet alan kurum tarafından yapılır. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu durumdaki görevlendirmeye ilişkin ilave ödemelerde, günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, aylık toplam seksen saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alınmaz." hükmü yer almaktadır. Görüleceği üzere, 657 sayılı Kanunda bahsi geçen "özel kanunlarla, Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak memurlara gördürülmesi öngörülen sürekli hizmetler" hükmüne istinaden özel kanun olan 6331 sayılı Kanun çerçevesinde işyeri hekimi olma niteliğini haiz personelin, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilmeleri mümkün bulunmaktadır. Kıdem tazminatı ise, İş Kanununa tabi bir iş yerinde en az bir yıl çalışmış olan işçinin, kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde ayrılması halinde; çalıştığı her yıl için kendisine en son verilen 30 günlük brüt ücreti tutarındaki ödemedir. Devlet memuru olarak çalışanların 6331 sayılı Kanun gereğince iş yeri hekimi olarak görevlendirilmeleri onların 4857 sayılı Kanuna tabi çalıştıkları sonucunu doğurmamaktadır.

Bu itibarla, 657 sayılı Kanuna tabi tabip kadrosunda görev yapan personelin ayrıca iş yeri hekimi olarak görev yaptığından bahisle emekli olması halinde ayrıca kıdem tazminatı ödenmesinin mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.