Açıköğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi bölümü mezunlarına bir derece verilebilir mi?

SORU: 657 sayılı Kanuna tabi memur kadrosunda görev yapmakta olan personelin Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi bölümünden mezun olması sebebiyle ilave bir derece alması mümkün mü?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde, "... 5 – Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dahil) Biyolog unvanına sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar. ..." hükmü yer almaktadır. Bu maddede sayılan unvanları ihraz edenlerden Devlet memurluğuna girenlerin herhangi bir sınıfta çalışma şartına bağlı olmaksızın giriş derece ve kademelerine bir derece ilave edilir.

Nitekim Sayıştay Genel Kurulunun 02.03.1987 tarihli ve E:1987/2, K:4594/1 sayılı kararında, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 36 ncı maddesinde yer alan Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında unvanları sayılan sağlık bilimleri lisansiyerlerinin, hangi sınıfta görev alırlarsa alsınlar bu maddenin "ortak hükümler" bölümünün (A) bendinin 5 inci fıkrası hükmünden yararlandırılmaları gerektiğine; bunun için anılan maddenin (G) bendi uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı alınmasına gerek bulunmadığına oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir. Yine ilgi yazı eki Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısında Sağlık Yönetimi bölümünden mezun olanların sağlık bilimleri lisansiyeri sayılacağı belirtilmektedir.

Bu itibarla, 657 sayılı Kanuna tabi memur kadrosunda görev yapmakta olan personelin Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi bölümünden mezun olması sebebiyle ilave bir derece hakkından yararlandırılması gerekmektedir.