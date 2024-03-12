EGM’den belediyeye atanana hangi ek gösterge uygulanacak?

SORU: Emniyet Genel Müdürlüğü emrinde Birinci Sınıf Emniyet Müdürü kadrosunda görev yapmakta iken emekli olan, bilahare Belediyede 1'inci dereceli müdür unvanlı kadroya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 93'üncü maddesine göre atanan personel hakkında hangi ek gösterge uygulanacak?

CEVAP: 657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin (B) bendinde; "Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır.

II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. ..." denilerek 657 sayılı Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personel hakkında uygulanacak ek göstergenin, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınacağı ve terfi bakımından kazanılmış hak sayılmayacağı kuralı belirlenmiş olup mezkur bendin devamında; "Kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve üyelikleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Müşavir ve 1'inci dereceden uzman ünvanlı kadrolara atananlara bu kadrolarda bulundukları sürece daha önce almış oldukları en yüksek ek gösterge üzerinden ödeme yapılır. ..." denilmek suretiyle de yukarıda yer alan kurala istisna durumlar açıkça zikredilmiştir.

Bu kapsamda, kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlar hakkında uygulanacak ek göstergelerin, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri (bitirdikleri okul ve gördükleri öğrenim sonucu elde ettikleri meslekleri) ile ilgili sınıfta veya 657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerinden daha düşük olamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Bununla birlikte, 657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin (B) bendinin ikinci paragrafının uygulanmasına dair 28/9/1997 tarihli ve 23124 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 148 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde de "ilgililerin kariyerleri ile ilgili ek göstergeden yararlanabilmeleri kariyerleri dışındaki görevlere ilk atamalarının kurumların 1-4 dereceli kadrolarına denilmek suretiyle konu hakkındaki tereddütlerin olması halinde mümkün olabilecektir." giderilmesi amaçlanmıştır. Bu itibarla, Emniyet Genel Müdürlüğü emrinde Birinci Sınıf Emniyet Müdürü kadrosunda görev yapmakta iken emekli olan, bilahare Belediyede 1 inci dereceli müdür unvanlı kadroya atanan personelin, daha önce görev yaptığı Emniyet Hizmetleri Sınıfında yer alan Birinci Sınıf Emniyet Müdürü kadrosunda kazanılmış hak aylığı derecesine göre almış olduğu ek göstergeden yararlanabileceği değerlendirilmektedir.