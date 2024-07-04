657 sayılı Kanunun 37 ve 64 üncü maddesinin uygulanmasında esaslar nelerdir?

SORU: Devlet memurlarının disiplin cezası almaksızın geçirilen sekiz yıllık sürenin hesabında hangi süreler değerlendirilecek?



CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 25/2/2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6111 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi, "Bu kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir" hükmü ile 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, "Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır." hükmü yer almaktadır. Anılan 6111 sayılı Kanunun "Yürürlük" başlıklı 215 inci maddesinin (j) bendinde yer alan "Bu Kanunun; … j) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer." hükmü uyarınca 657 sayılı Kanunun 37 ve 64 üncü maddelerinde yapılan değişiklikler yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Ayrıca, 6111 sayılı Kanunla eklenen 657 sayılı Kanunun geçici 36 ncı maddesinde, son yıllık sicil notu ortalaması 90 ve üzeri uygulamasından yararlanma için 1 ila 5 yılı kalanlar için düzenleme yapılmıştır. Bu itibarla disiplin cezası almaksızın geçirilen sekiz yıllık sürenin başlangıç tarihi 25/2/2011 olarak kabul edilmeli, bu tarihten önce sicil raporu düzenlenen personelin ise geçici 36 ncı madde hükümleri dikkate alınmak suretiyle sekiz yıllık sürenin uygulanması ayrıca hesaplanarak değerlendirilmelidir. Bununla birlikte, disiplin cezalarının uygulanmasına ilişkin düzenlenen 657 sayılı Kanunun 132 nci maddesinin ilk fıkrasında, "Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır." hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalardan;