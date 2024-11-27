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Giriş Tarihi: 27.11.2024 11:35 Son Güncelleme: 27.11.2024 11:51

POMEM 12 bin polis alımı yapacak

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu 8.160 erkek ile 1.440 kadın ve önlisans mezunu 2.040 erkek ile 360 kadın aday olmak üzere toplam 12.000 öğrenci alımı yapılacak. Ayrıntılar Sabah Memurlar'da...

POMEM 12 bin polis alımı yapacak

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) yapılacak 12 bin öğrenci alımına yönelik ön başvuru süresi başladı.

32. Dönem POMEM giriş sınavı aday belirleme ön başvuru duyurusu, Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden yapıldı.

Buna göre, POMEM'e, lisans mezunu 8 bin 160 erkek ile 1440 kadın ve ön lisans mezunu 2 bin 40 erkek ile 360 kadın olmak üzere toplam 12 bin öğrenci alınacak.

Bugün başlayan ön başvurular, 9 Aralık saat 17.00'ye kadar "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-devlet şifresiyle yapılabilecek.

Adaylarda, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca lisans mezunları için yapılan 2023 veya 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) birinden P3 puan türünden en az 60, ön lisans mezunları için yapılan 2024 KPSS P93 puan türünden en az 65 taban puanı ve üzeri puan almış olması şartı aranacak.

Alıma ilişkin sınav takvimi, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi "www.pa.edu.tr"den ilan edilecek.

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POMEM 12 bin polis alımı yapacak
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