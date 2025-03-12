Memurun birden fazla üniversite bitirmesi halinde ilave derece ilerlemesinden yararlanabilir mi?

Soru: Devlet memurununun birden fazla üniversite bitirmesi halinde 657 sayılı Kanunun 36/A-2,3,4,5 inci maddelerinin uygulamasından her defasında yararlanabilir mi? Ayrıntılar Sabah Memurlar'da...

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde, ".

.. 2 – Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları, Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları, öğrenimlerine göre tesbit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece,

3 – Beş yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenimini bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan eğitim ve öğretim hizmetinde çalışanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece,

4 – Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartiyle jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci (harekat araştırmacısı), matematiksel iktisatçı (Ekonometrici), Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, teknikerler ve yüksek teknikerler, tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri Uzmanlık Yüksek Okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun olan şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunları üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dallarından mezun olanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece,

5 – Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dahil) Biyolog unvanına sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar. ..." hükmü yer almaktadır. Anılan hüküm ile belirli okul mezunları ile belirli unvanları ihraz edenlerin öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece ilave edileceği hüküm altına alınmıştır. Ancak yukarıda yer verilen madde hükümlerinden birinden yararlananların diğerlerinden yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, 142 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde, "36/A maddesinin 4, 6/b, 7/a,b, 8/c ve 12/a, b bentleri gereğince niteliklerinde değişiklik meydana getiren eğitimleri nedeniyle yararlandıkları derece yükselmesi veya kademe ilerlemesi, görev unvanı ve öğrenim durumu itibariyle yükselinebilecek dereceyi aşmamak ve boş kadro bulunmak koşuluyla ilave edilecek ancak anılan maddenin 2, 3, 4 ve 5 inci bentleri nedeniyle 1 derece ilavesinin bir defadan fazla uygulanması ise mümkün olmayacaktır." denilmiştir

Bu itibarla memun durumunun 142 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar çerçevesinden değerlendirilmesi gerekmektedir.

