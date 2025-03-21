Engelli kontenjanından memur olan personel doktorayı bitirirse intibakı nasıl yapılacak?

SORU: Engelli kontenjanından kamuya giren personelin doktora öğrenimini bitirmesi durumunda iki kademe ilerlemesinden nasıl yararlanabilir?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" Bölümünün (A) fıkrasının (9) numaralı bendinde, "Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlarla yüksek öğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisans üstü ihtisas sertifikası alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır. Master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesleği ile ilgili öğrenim dalında doktora yaptığı takdirde iki kademe ilerlemesi uygulanır." hükmü ile yüksek lisans (master) derecesi alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura mesleği ile ilgili öğrenim dalında doktora yapması halinde iki kademe ilerlemesi daha uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla ; doktorasını bitiren personele, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-9 bendi gereği iki kademe ilerlemesinin uygulanıp uygulanmayacağının, söz konusu doktora programının hizmet sınıfı farkı gözetilmeksizin "çalışılan kadro unvanı" ve "yürütülen görevle" ilgili olup olmadığı hususlarının göz önünde bulundurularak değerlendirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.