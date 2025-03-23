Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 10 işçi alacak

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu aracılığı ile temizlik meslek kolunda olmak üzere 10 (on) adet sürekli işçi alınacak. Ayrıntılar Sabah Memurlar'da...

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden:

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde ve 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu aracılığı ile temizlik meslek kolunda olmak üzere 10 (on) adet sürekli işçi alınacaktır.

I. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre işe göndermede öncelikli olan adaylar için; bu durumları işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmemekle birlikte, aynı maddenin altıncı fıkrası saklı kalmak kaydı ile öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

3) Başvurunun son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak. (28/03/2007 ve daha önceki doğumlular başvuru yapabilecektir )

4) Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 25 yaşından gün almamış olmak. (24/03/2000 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir)

5) En az ilköğretim en fazla ortaöğretim mezunu olmak. (Adayların Türkiye İş Kurumu tarafından ilan edilen iş gücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirlenen öğrenim durumundan mezun olmaları gerekmektedir.)

6) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahküm olmamak.

7) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

8) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

9) Hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

10) Adayların askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik durumu itibariyle muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya muaf olmak.

11) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

12) İşe alınacakların deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilecektir.

13) İşe alınanlar 1437,40 TL. çıplak yevmiye ile işe başlar. Personelin ücreti, Kurumumuzun mevcut karara bağlanan ve süresi en son bitecek toplu iş sözleşmesinin bitim tarihine kadar bu toplu iş sözleşmesinin uygulanması suretiyle oluşan emsal ünvan veya

pozisyondaki ücret ile diğer mali ve sosyal haklardan fazla olamaz. Bu madde ile ilgili, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğini üyesi bulunduğu Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Özel Güvenlik ve Koruma İşçileri Sendikası (Öz Güvensen-Sen) arasında imzalan Toplu İş Sözleşmesine ait 01.02.2023-31.01.2025 tarihli Protokolün Ücret Zammı başlıklı 31 inci maddesinin hükümleri uygulanacaktır.

14) İşe alınma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, sınav ve işbaşı sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

15) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak, sürekli olarak sahada beden işlerinde çalışabilir olmak.

16) Ankara ilinde ikamet ediyor olmak. (Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.)

II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular internet sitesinden 24.03.2025-28.03.2025 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılacaktır.

III. KURA İŞLEMLERİ VE ESASLARI

1) Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen listede yer alan adayların doğrudan kura çekimi noter huzurunda Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği A Blok Hizmet Binasında 15.04.2025 tarihinde saat 14:30'da icra edilecektir. Kura çekimi neticesinde ilan edilen kadro sayısı kadar asıl (10) ve asıl sayısının dört katı kadar (40) yedek aday tespit edilecektir. Kura sonucu tespit edilen asıl ve yedek adaylar Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği (www.mgk.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2) Adaylar istemeleri halinde kendileri kura çekimini izleyebilecektir.

3) Alım sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği (www.mgk.gov.tr) internet sitesi üzerinden duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı bildirim (tebliğat) yapılmayacaktır.

4) Atanmaya hak kazanıp da kendilerine yapılan tebligatta belirtilen süre içerisinde işe başlamayanlar ile deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

IV. ATAMAYA HAK KAZANANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

1- Öğrenim belgesi

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi

3- Adli sicil kaydı. (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile

www.turkiye.gov.tr adresinden temin edilebilir)

4- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir)

5- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)

6- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

7- Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu

İlan olunur.