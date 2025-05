Memurlar yıllık izinlerini kaç defada kullanabilir?

SORU: Memurlar yıllık izinlerini bölebilir mi? Yıllık izinlerini yılda 3 kez kullanma zorunluluğu var mı?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 23 üncü maddesinde "Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler.", 102 nci maddesinde "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." ve 103 üncü maddesinde de "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.

Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir." hükümleri yer almaktadır.

Diğer taraftan; Yıllık izinlere ilişkin olarak yukarıda yer verilen hükümlerin uygulanmasına ilişkin olarak 62 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği, 140 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği ve 154 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Tebliği yayımlanmıştır.

Bu itibarla;

1. yıllık izinler toptan veya kısım kısım (parça parça) kullanılması mümkün bulunmaktadır.

2. Yıllık iznin kaç parçada kullanılacağına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

3. Hizmet gereği ve kamu yararı gözetilerek kamu kurumları kurumsal düzenlemeler ile yıllık iznin parçalı kullanılması hakkında sınırlamalar belirlemektedir . Bazı Kurumların yıllık izni en fazla 3 veya 4 parçada kullanılması hususunda sınırlama getirdiklerini görülmektedir..

4. yıllık iznin kurumlar tarafından kurumsal olarak düzenlenmiş olması halinde en fazla belirlenen kadar kullanabilmesi , belirleme yapılmamış ise idarelerin uygun görmesi halinde sınırlama olmaksızın yıllık iznin parçalı olarak kullanabilmelerinin mümkün olduğu değerlendirilmektedir.