Konut kapıcılığı/apartman yönetimi iş yerleri kolay işverenlik kapsamında mı?

Kolay İşverenlik SGK'nın özellikle ev hizmetlerinde çalışanların sigortalı bildirimi için getirdiği kolaylaştırılmış bir uygulamadır.

NE ANLAMA GELİYOR?

Normal şartlarda işverenlerin sigortalı çalıştırabilmesi için iş yeri tescili, aylık prim ve hizmet belgeleri, tahakkuk işlemleri gibi işlemleri yerine getirmesi gerekir. SGK, bu süreci basitleştirmek amacıyla **"Kolay İşverenlik Sistemini getirdi.

Konut kapıcılığı/apartman yönetimi iş yerleri 01/03/2019 tarihi itibariyle kolay işverenlik kapsamına alınmıştır.

KOLAY İŞVERENLİK NE SAĞLAYACAK?

İlk defa sigortalı çalıştırılmaya başlanılması nedeniyle iş yeri tescili yapması gereken ve kolay işverenlik kapsamına dahil olmak isteyen apartman yönetimleri, internet (e-Devlet) üzerinden iş yeri tescil başvurularını yaparak otomatik kolay işverenliğe geçebilecektir. Ayrıca işverenlerden işyeri ve sigortalı işe giriş bildirgesi alınmamakta..

5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında konut kapıcılığı iş yerlerinde aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi SGK'ya verilmeyecek.

APARTMAN YÖNETİCİLERİ DİKKAT!

Konut kapıcılığı iş yerlerinde sigortalı çalıştıran işverenler gün ve kazanç beyanında değişiklik olmadığı sürece, sigortalı için yaptıkları bildirime göre sistem tarafından tahakkuk ettirilecek sigorta primlerini ilgili ayı takip eden ayın sonuna kadar ödeyeceklerdir. İşverenlerce beyan edilen gün ve kazançlarda değişiklik yapılmadığı sürece, takip eden aylarda tahakkuk edecek primler, sisteme kaydedilen son beyan gün ve kazanç üzerinden oluşturulmaya devam edecektir. Beyan edilen gün/kazanç, işten ayrılış ya da eksik güne ilişkin bir değişiklik yapıldığında tahakkuk buna göre içinde bulunulan aydan itibaren sistem tarafından güncellenecek.

Kolay işverenliğe geçen konut kapıcılığı iş yeri işverenlerine, damga vergisi tahakkuku yapılmayacak.

EV HİZMETLERİNDE SİGORTALI ÇALIŞTIRANLAR DİKKAT!

5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıran işverenlerden daha önce hiç sigortalı çalıştırmamış (yani Entegre Tescil ve MOSİP üzerinde işveren tescil kaydı oluşmamış) işverenlerce ilk defa ev hizmetleri kapsamında sigortalı çalıştırmaya başlamaları nedeniyle iş yeri tescili yapılması ve kolay işverenlik kapsamına dahil olmak isteyenler, internet (e-Devlet) üzerinden işyeri tescil başvurularını yaparak otomatik kolay işverenliğe geçebilecektir.

İş yeri tescil işlemleri gerçek kişi iş yeri menüsünden iş yerlerinin NACE kodu sadece "9700.10- Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının hizmetleri" olarak seçile rek yapılacak, kolay işverenliğe geçen iş yerlerinin tekrar eski sisteme dönmesi mümkün olmayacaktır.

Ev hizmetleri kapsamında işverenler işyeri tescil sırasında kolay işverenliğe geçişi otomatik yapabilecekleri gibi gerçek kişi iş yeri dosyası tescil edip ("9700.10 - Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının hizmetleri" NACE kodu ile) daha sonra kolay işverenliğe geçiş de yapabileceklerdir.

Geriye yönelik tescillerde kolay işverenliğe geçiş tarihi işyeri bildirgesinin işverence sisteme girildiği tarih olacak ve bundan sonraki süreler için otomatik tahakkuk oluşturulacak

Kolay işverenlik kapsamına geçmiş ev hizmetleri iş yerleri nevi değişikliği, devir, katılım, birleşme yapamayacaklar, nakil ve intikal yapabileceklerdir. Bu iş yerleri için mahiyet kodu değişikliği, defter tipi değişikliği, tescil türü devamlı/geçici değişikliği yapılamayacak.

Ev hizmetlerinde ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olanları çalıştıranlar ise Kanun uygulamasında işveren sayılmamaktadır.