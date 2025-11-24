Memur olarak çalışanlar belediyelerin sınav ilanlarına başvurabilir mi?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesinde, "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır. ..." hükmü ile 97 nci maddesinde, "Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere; A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden, ..." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 24.12.2019 tarihli ve 30988 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde ilk defa memur olarak atanacaklara ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiş olup 10 uncu maddesinde sınava kabul için aranan ön şartlar düzenlenmiştir. Ancak gerek 657 sayılı Kanun ve gerekse mezkûr Yönetmelikte halen bir kamu kurum ve kuruluşunda Devlet memuru olarak çalışanların açılan sınavlara başvurmasını engelleyen bir hüküm bulunmamaktadır.

Bu itibarla, halen başka bir kamu kurumunda memur kadrosunda görev yapmakla birlikte başka belediyelerdeki mühendisi kadrosuna başvuru yapabileceği, sınavı kazanması halinde halen çalıştığı kurumun muvafakati ile naklen atamasının yapılabileceği, muvafakat verilmemesi halinde istifa etmesi durumunda 6 ay bekleme süresine tabi olduğu değerlendirilmektedir.