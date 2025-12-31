Beslenme ve Diyetetik programı mezunlarına ilave derece verilir mi?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde, "... 5 – Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (hayvan sağlığı dâhil), biyolog unvanına sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar." hükmüne yer verilmiş olup, sağlık bilimleri lisansiyeri olanların hangi sınıfta görev yaptıklarına bakılmaksızın ilave bir derece hakkından yararlanacaklarına ilişkin görüş ve kararlar yerleşik hâle gelmiştir. Nitekim, Sayıştay Genel Kurulunun 2/3/1987 tarihli ve E:1987/2, K:4594/1 sayılı kararında, "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinde yer alan Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında unvanları sayılan sağlık bilimleri lisansiyerlerinin, hangi sınıfta görev alırlarsa alsınlar bu maddenin 'Ortak Hükümler' bölümünün (A) bendinin 5 inci fıkrası hükmünden yararlandırılmaları gerektiğine; bunun için anılan maddenin (G) bendi uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı alınmasına gerek bulunmadığına oy birliğiyle karar verilmiştir." denilmektedir.

Diğer taraftan;, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 25/10/2017 tarihli ve 75850160-303.01-E72783 sayılı yazısında, "Beslenme ve Diyetetik" programı mezunlarının sağlık bilimleri lisansiyeri unvanını kullanabilecekleri ve söz konusu programların birbirine eşdeğer olduğu belirtilmiştir.

Yukarıdaki hükümle çerçevesinde ;657 sayılı Kanuna tabi memur olarak görev yapmakta iken Beslenme ve Diyetetik lisans öğrenimini tamamlayan personelin sağlık bilimleri lisansiyeri sayılması nedeniyle, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler bölümünün (A) bendinin 5 inci fıkrası uyarınca ilave bir derece hakkından yararlandırılması gerektiği değerlendirilmektedir.