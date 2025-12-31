TİKA 20 uzman yardımcısı alıyor

Giriş sınavına katılabilmek için aşağıda belirtilen şartlar aranır:

1) 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarının yukarıda belirtilen fakülte/bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçinde ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1991 tarihinde ve bu tarihten sonra doğmuş olanlar)

4) Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

5) Son başvuru tarihi itibari ile ÖSYM tarafından 2024 ve 2025 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından(KPSS):

a) Birinci grupta yer alanlar için KPSS P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27 P28, P29, P30, P31, P32, P33, P34, P35, P36, P37, P39, P40, P41, P42 puan türlerinden birinden en az 75 puan almış olmak,

b) İkinci grupta yer alanlar için KPSS P4 türünden en az 75 puan almış olmak,

c) Diğer gruplarda yer alanlar için KPSS P3 puan türünden en az 75 puan almış olmak

6) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS), İngilizce, Fransızca, Arapça, İspanyolca veya Rusça dillerinden birinden en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya Yükseköğretim Kurulunca buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak. (Yabancı dil puan veya seviye değerlendirmeleri ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablosuna

göre yapılacaktır.

Yabancı dil düzeyine ilişkin belgelerin geçerlilik süresi sınav başvurusunun son günü dikkate alınarak hesaplanacaktır. Yabancı dil yeterliliğine ilişkin belgelerden, YDS belgesinin geçerlik süresi beş yıl, diğer belgelerin geçerlik süresi ise iki yıldır.) Bu şartları taşımayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.