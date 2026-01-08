Memurlar toplu taşıma kartını nasıl kullanacak?

Belediyelerde çalışan memurlardan kurum aracını kullan personele toplu taşıma kartı verilecek mi? Başka kurumlarda geçici görevli olarak çalışan memura toplu taşıma kartı verilecek mi? Mesaiye geliş ve gidişlerinde aktarma yapılması durumunda topu taşıma kartı nasıl belirlenecek? Hastalık raporu alınması durumunda toplu taşıma kartı verilebilir mi?

27.08.2025 tarihli ve 32999 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2026 ve 2027 Yıllarını Kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşmenin 3 üncü maddesinde, " Bu Toplu Sözleşme, 1/1/2026 - 31/12/2027 tarihleri arasında uygulanır. Bu Toplu Sözleşmenin uygulamasına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevli ve yetkilidir." hükmü ile Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmenin düzenlendiği Dördüncü Bölümün 11 inci maddesinde, " Büyükşehir kapsamına giren illerdeki belediyelerde veya büyükşehir belediyelerine bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda çalışmakta olan kamu görevlilerine toplu taşıma araçlarından yararlanacak şekilde mesaiye geliş ve gidişlerinde kullanılmak üzere toplu taşıma kartı verilir. Birinci fıkranın uygulanmasında, toplu taşıma sisteminin işleyişi nedeniyle ikamet ettiği mahale bağlı olarak işe geliş ve gidişlerinde birden fazla toplu taşıma aracını aktarma yapmak suretiyle kullanmak zorunda olan personelle sınırlı olmak üzere, mesai günleri bir gidiş ve bir geliş için birer aktarma da ilave edilir." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün 15.12.2025 tarihli ve 558159 sayılı görüş yazısında, "Bu itibarla, 14/11/2025 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; Büyükşehir kapsamına giren illerdeki belediyelerde veya büyükşehir belediyelerine bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda çalışan kamu görevlilerine, toplu taşıma hizmetinin bulunması ve bu hizmetin kartla sağlanması şartıyla;

1) Mesaiye geliş ve gidişlerinde toplu taşıma araçlarında kullanılmak üzere mesai günleri için bir gidiş ve bir geliş esas alınarak toplu taşıma kartı verilmesi,

2) Toplu taşıma sisteminin işleyişi nedeniyle ikamet ettiği mahale bağlı olarak işe geliş ve gidişlerinde birden fazla toplu taşıma aracını aktarma yapmak suretiyle kullanmak zorunda olan kamu görevlileriyle sınırlı olmak üzere, mesai günleri bir gidiş ve bir geliş için toplu taşıma kartına birer aktarma da ilave edilmesi,

3) İlgililere bu kapsamda nakden ödeme yapılmaması veya bu mahiyette bir ödeme aracı verilmemesi,

4) İlgili mevzuatı veya sözleşmeleri uyarınca mesaiye geliş ve gidişleri için aynı veya benzer amaçlarla ayni haklar sağlanan veya nakden ödeme yapılan ya da toplu taşıma hizmetinden ücretsiz yararlanan kamu görevlilerine bu kapsamda toplu taşıma kartı verilmemesi,

5) Kamu görevlilerine, izin, rapor ve benzeri nedenlerle fiilen çalışılmayan mesai günleri için toplu taşıma kartı verilmemesi,

6) İlgililere bu kapsamda verilen ve cari ayda kullanılmayan toplu taşıma kartlarının kullanım haklarının mükerrerliğe neden olacak şekilde izleyen aylara devredilmemesi,

7) Kapsamda yer alan belediye veya kuruluşlarda geçici görevle çalışan kamu görevlilerinin de yukarıda sayılan esaslar çerçevesinde bu haktan yararlandırılmaları ve toplu taşıma kartı verilmesine ilişkin iş ve işlemlerin geçici görevle çalıştıkları belediye veya kuruluşlarca yürütülmesi,

8) Kapsamda yer alan belediye veya kuruluşların kadro veya pozisyonlarında bulunmakla birlikte madde kapsamına girmeyen idarelerde geçici görevle görevlendirilen kamu görevlilerine bu madde uyarınca toplu taşıma kartı verilmemesi, gerektiği değerlendirilmiştir." açıklamasına yer verilmiştir.

Bu itibarla;

-Mesaiye geliş ve gidişlerinde toplu taşıma araçlarında kullanılmak üzere mesai günleri için bir gidiş ve bir geliş esas alınarak toplu taşıma kartı verilmesi,

- Toplu taşıma sisteminin işleyişi nedeniyle ikamet ettiği mahale bağlı olarak işe geliş ve gidişlerinde birden fazla toplu taşıma aracını aktarma yapmak suretiyle kullanmak zorunda olan kamu görevlileriyle sınırlı olmak üzere, mesai günleri bir gidiş ve bir geliş için toplu taşıma kartına birer aktarma da ilave edilmesi,

- İlgililere bu kapsamda nakden ödeme yapılmaması veya bu mahiyette bir ödeme aracı verilmemesi,

-Kamu görevlilerine, izin, rapor ve benzeri nedenlerle fiilen çalışılmayan mesai günleri için toplu taşıma kartı verilmemesi,

gerektiği değerlendirilmektedir.