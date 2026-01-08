Memurlar yarım zamanlı çalışma hakkından kaç kez yararlanabilir?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 43 üncü maddesinde, "Doğum yapan memurlar doğum sonrası analık izninin veya 104 üncü maddenin (F) fıkrası uyarınca kullanılan iznin, eşi doğum yapan memurlar ise babalık izninin bitiminden, ilgili mevzuatı uyarınca çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar olan dönemde, ayrıca süt izni verilmeksizin haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep edebilirler. Bu kapsamda yarım zamanlı çalışmaya başlayan memur, aynı çocuk için bir daha bu haktan yararlanmamak kaydıyla başvuru tarihini izleyen ay başından geçerli olmak üzere normal zamanlı çalışmaya dönebilir. ..." hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan;, 18.07.2025 tarihli ve 32959 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurlarının Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmeliğin; "Yararlanma şartları" başlıklı 6 ncı maddesinde " Doğum halinde memurun, yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanabilmesi için;

a) Kendisinin veya eşinin doğum yapmış olması,

b) Çocuğunun sağ olması,

c)16 ncı madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aynı çocuk için daha önce bu haktan yararlanmamış olması,

ç) Kadro ünvanının, yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanamayacak kadro ünvanları arasında yer almıyor olması,

d) Talepte bulunması, şarttır. ..." hükmü, "Müracaat" başlıklı 7 nci maddesinde, "(1) Memur, yarım zamanlı çalışma dönemi içindeki herhangi bir zamanda, yarım zamanlı çalışmayı kurumundan talep edebilir. ..." hükmü, "Yarım zamanlı çalışma hakkının sona erme halleri" başlıklı 15 inci maddesinde, "(1) Yarım zamanlı çalışma hakkı, memurun;

a) Bu haktan yararlanamayacak kadro ünvanlarına yer değiştirme suretiyle veya naklen atanması,

b) Kadro ünvanının bu haktan yararlanamayacak kadro ünvanlarına eklenmesi,

c) Bu haktan yararlanamayacak kadro ünvanlarına vekâleten atanması veya görevlendirilmesi,

ç) Çocuğunun hayatını kaybetmesi,

d) Evlatlık ilişkisinin kaldırılması,

e) Normal zamanlı çalışmaya dönme talebi,

f) Çocuğunun ilkokula başlaması,

g) Çocuğunun ilkokula başlamaması hâlinde, ilgili mevzuata göre ilkokula başlaması gereken dönemin sona ermesi, hâlinde sona erer. Memur, yarım zamanlı çalışma hakkının birinci fıkranın; ..

e) (e) bendine göre sona ermesi hâlinde talep tarihini, ... izleyen ay başından itibaren normal zamanlı çalışmaya döner." hükmü, "Yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımını kesmeyen durumlar" başlıklı 16 ncı maddesinde, "Yarım zamanlı çalışma hakkını kullanmakta iken aylıksız izne veya refakat iznine ayrılan memur, bu izinlerin bitiminde yarım zamanlı çalışma hakkını kullanmaya devam eder. Yarım zamanlı çalışma hakkını kullanmakta iken bu haktan yararlanamayacak kadro ünvanlarına vekâleten atanma veya görevlendirilme sebebiyle bu haktan yararlanması sona erdirilen memur, bu görevlerinin bitiminde yarım zamanlı çalışmaya devam eder. Memur, yarım zamanlı çalışma hakkının 15 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine göre sona ermesinden sonra kadro ünvanının bu haktan yararlanamayacak kadro ünvanları arasından çıkarılması veya bu haktan yararlanabilecek bir kadro ünvanına atanması hâlinde isteği üzerine bu haktan tekrar yararlanır." hükmü yer almaktadır.

Ayrıca; memurun yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanabilmesi için mezkûr 16 ncı madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla aynı çocuk için daha önce bu haktan yararlanmamış olması gerektiği, aynı çocuk için bu haktan sadece bir kez yararlanabileceği ve mezkûr 7 nci maddede belirtildiği üzere yarım zamanlı çalışma dönemi içinde herhangi bir zamanda bu haktan yararlanmayı talep edebileceği hükme bağlanmıştır. Hangi durumlarda yarım zamanlı çalışma hakkına tekrar dönülebileceği haller sayılmıştır.

Bunlar;

- Aylıksız izin ile refakat iznine ayrıldıktan sonra tekrar başvurma,

- Yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanılan dönemde bu haktan yararlanamayacak kadro ünvanlarına vekâleten atanma veya görevlendirme sebebiyle bu hakkı sona erdirilen personelin tekrar başvurması, -Bu haktan yararlanılamayacak kadro ünvanlarına yer değiştirme suretiyle veya naklen atanma durumu ile bulunduğu kadro ünvanının bu haktan yararlanamayacak kadro ünvanına eklenmesi durumlarının son bulması veya bu haktan yararlanabilecek bir kadroya atanması durumudur.

Bu itibarla, yukarıda belirtilen istisnalar dışında yarım zamanlı çalışmaya başlayan memurun, aynı çocuk için bir daha bu haktan yararlanmamak kaydıyla başvuru tarihini izleyen ay başından geçerli olmak üzere normal zamanlı çalışmaya dönebileceği, aynı memurun aynı çocuk için tekrar yarım zamanlı çalışma talebinde bulunamayacağı değerlendirilmektedir.