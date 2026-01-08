Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri Güncel Memur Haberleri USK açıkladı: Çiğ süt fiyatları belli oldu
Giriş Tarihi: 8.01.2026 09:24

Ulusal Süt Konseyi (USK), 22 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere, çiğ süt fiyatını belirledi. Buna göre, çiğ süt tavsiye fiyatı litre başına 22,22 TL oldu.

İHA
Ulusal Süt Konseyi (USK), 22 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere, çiğ süt fiyatını açıkladı.

Konuyla ilgili konseyden şu bilgilendirme yapıldı:

''7 Ocak 2026 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında; 22 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 22,22 TL olarak oy birliği ile belirlenmiştir. Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderler üreticiye ilave olarak ödenecektir.

Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1'lik değişim) için ±33 kuruş fark uygulanacaktır.

Çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı Nisan-2026 döneminde yeniden değerlendirilecektir.''

