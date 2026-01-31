Geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi için hangi şartlar aranır?

Geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi için ; Doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması,



*İstirahatli olduğu süre içinde iş yerinde çalışmamış olması, (Sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışma durumu hariç)



*İstirahatin başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin yitirilmemiş olması,



*Doğum olayının canlı veya ölü olarak gerçekleşmiş olması,



*Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanların analıkları halinde, ayrıca geçici iş göremezlik ödeneği genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması, gerekmektedir.

Hangi süreyle verilir?

Geçici iş göremezlik ödeneği doğumdan önceki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ilk on haftalık; doğumdan sonraki sürede ise ilk sekiz haftalık çalışmadığı her gün için ödenmektedir

Şirket ortağı olanlar bu ödenekten yararlanabilir mi?

Analık sigortasından geçici iş göremezlik ödeneği yardımından anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları yararlanamamaktadır.