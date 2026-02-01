Aday memurlar dikkat!

Aylıktan kesme ya da kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların durumu ne olacak? Ayrıntılar Sabah Memurlar'da...

657 sayılı Devlet Memurları kanununun 56 ncı maddesinde yapılan 23.01.2026 tarihinde yapılan değişiklikle ; "Adaylık süresi içinde; temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin herhangi birinde başarısız olanlar, birden fazla uyarma ve/veya kınama cezası almış olanlar ile aylıktan kesme ya da kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. İlişikleri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Kamu Personel Bilgi Sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir.

Bu madde hükümlerine göre ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) üç yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar." hükmü getirilmiştir.

Bu çerçevede; Adaylık süresi içinde; temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin herhangi birinde başarısız olanlar, birden fazla uyarma ve/veya kınama cezası almış olanlar ile aylıktan kesme ya da kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilecek. En önemlisi sağlık nedenleri hariç bu şekilde ilişiği kesilenler üç yıl süre ile devlet memuru olamayacaklar.

