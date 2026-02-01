Her doktora öğrenimini bitirene iki kademe verilir mi?

SORU: Yüksek lisans (master) üzerine her doktora programını bitiren personele 657 sayılı Kanunun 36/A-9 bendi gereği iki kademe ilerlemesinin uygulanması mümkün mü? Ayrıntılar Sabah Memurlar'da...

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Tesis edilen sınıflar" başlıklı 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün A fıkrasının dokuzuncu bendinde, "Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlarla yüksek öğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisans üstü ihtisas sertifikası alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır. Master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesleği ile ilgili öğrenim dalında doktora yaptığı takdirde iki kademe ilerlemesi uygulanır." hükmü ile yüksek lisans (master) derecesi alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura mesleği ile ilgili öğrenim dalında doktora yapması halinde iki kademe ilerlemesi daha uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, yüksek lisans (master) üzerine doktora programını bitiren personele 657 sayılı Kanunun 36/A-9 bendi gereği iki kademe ilerlemesinin uygulanıp uygulanmayacağı konusunda; söz konusu doktora programının hizmet sınıfı farkı gözetilmeksizin "çalışılan kadro unvanı" ve "yürütülen görevle" ilgili olup olmadığı hususları göz önünde bulundurularak tarafınızca yapılacak değerlendirmenin esas alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.