Uzman erbaşlıktan istifa edenler sınavsız tekniker kadrosuna atanabilir mi?

2/7/2020 tarihli ve 31173 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin "Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar" başlıklı 5 inci maddesinde, "... d) İdari hizmetler grubu; ... 2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, anbar memuru, ayniyat memuru, belediye trafik memuru, bilet satış memuru, evlendirme memuru, gemi adamı, koruma ve güvenlik görevlisi, gişe memuru, memur, mutemet, sayaç memuru, tahsildar, şoför. e) Yardımcı hizmetler grubu; 1) Aşçı, bahçıvan, bekçi, dağıtıcı, gassal, hastabakıcı, hayvan bakıcısı, hayvan kesicisi, hizmetli, çocuk bakıcısı, gemici, bakıcı anne, temizlik hizmetlisi, kaloriferci, sağlık teknisyen yardımcısı, teknisyen yardımcısı, matbaacı. (2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir: a) Sanat tarihçisi, arkeolog, dekoratör, desinatör, ekonomist, ev ekonomisti, fizikçi, grafiker, heykeltıraş, hidrobiyolog, hidrolog, istatistikçi, jeofizikçi, jeolog, jeomorfolog, kaptan, kimyager, laborant, matematikçi, mimar, mühendis, paleontolog, pilot, ressam, restoratör, şehir plancısı, teknik ressam, tekniker, teknisyen, topograf, peyzaj mimarı, (Ek ibare:RG-22/3/2024-32497) iç mimar, ölçü ve ayar memuru, antropolog, bakteriyolog, biolog, çocuk gelişimcisi, diş protez teknisyeni, diyetisyen, ebe, fizikoterapist, fizyoterapist, hemşire, odyolog, pedagog, psikolog, radyoterapist, sağlık fizikçisi, sağlık memuru, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı, sosyal hizmet uzmanı, tıbbi teknolog, gerontolog, ergoterapist, dil ve konuşma terapisti, veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri, veteriner sağlık teknisyeni, sosyolog, programcı, kütüphaneci, mütercim, tercüman, avukat, imam, kameraman, çocuk eğitimcisi, çocuk eğiticisi, çocuk rehberi ve gözetimcisi, antrenör, fotoğrafçı, dalgıç, balık adam, bandocu." hükmü, "Unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aranacak genel şartlar" başlıklı 8 inci maddesinde, "(1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır: a) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak. b) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak." hükmü, "Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı 9 uncu maddesinde, "... 2 h) Tekniker kadrosuna atanabilmek için; 1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların duyuruda belirtilen bölümlerinden mezun olmak suretiyle tekniker unvanını kazanmış olmak, ... gerekir." hükmü, "Hizmet grupları arasında geçişler" başlıklı 19 uncu maddesinde, "... e) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki atamalar, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. ..." hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, 3269 sayılı Kanuna tabi uzman erbaş olarak yedi yıl ve üzeri hizmet süresi bulunan ve kendi isteğiyle istifa eden kişilerin , 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi kapsamında;

1- Belediyelerde münhal bulunan, mezkûr Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan; bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, ambar memuru, ayniyat memuru, belediye trafik memuru, bilet satış memuru, evlendirme memuru, gemi adamı, koruma ve güvenlik görevlisi, gişe memuru, memur, mutemet, sayaç memuru, tahsildar ve şoför unvanlı kadrolara ve daha alt kadrolara öğrenim durumu, sertifika ve benzeri diğer şartları taşıması kaydıyla atanmasının mümkün olduğu,

2) Unvan değişikliğine tabi bir kadro olan tekniker kadrosuna ise, mezkûr Yönetmelikte yer alan genel ve özel şartların sağlanması ve unvan değişikliği sınavında başarılı olunması hâlinde atanabileceği

değerlendirilmektedir.