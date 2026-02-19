Danıştay Başkanlığına 26 personel alınıyor

Danıştay Başkanlığında görev yapmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi, 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 12'nci maddesi, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ve Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri uyarınca, 2024 KPSS (B) Grubu (KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94) puanı ve Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek uygulama ve sözlü sınavı veya sözlü sınavı sonucuna göre Sözleşmeli Personel pozisyonunda 5 (beş) Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 26 (yirmi altı) Destek Personeli (Aşçı (Izgara/Kebapçı, Dönerci, Pideci, Aşçı), Garson, Bulaşıkçı ve Temizlik Hizmetlisi) alınacaktır.

BAŞVURULARIN TARİHİ VE ŞEKLİ

Başvurular 16.02.2026 Pazartesi günü Saat 00:01'de başlayacak olup, 25.02.2026 Çarşamba günü saat 23:59:59'da sona erecektir. Adaylar, ilana Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresinden başvurabileceklerdir.

Şahsen, posta, kargo ya da APS ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Her aday tek bir pozisyona başvuru yapabilecektir.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2) Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Genel Şartlar Başlıklı 5'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (b) bendinde yer alan "İlk Defa Devlet Memurluğuna atanacaklar için Başkanlık tarafından ilan edilen sınavın yapılacağı yılın son günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak" hükmü uyarınca sınavın yapılacağı yılın son günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak.

3) 2024-KPSS lisans ve 2024-KPSS ortaöğretim/önlisans sonuçlarına göre; lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden Koruma ve Güvenlik Görevlisi için en az 70 puan, Destek Personeli (Aşçı, Garson, Bulaşıkçı, Temizlik Hizmetlisi) için en az 60 puan almış olmak.

4) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.

5) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine eklenen; "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." şartını sağlıyor olmak.

NOT : Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak olup, sözleşme imzalanmayacaktır. Sözleşme imzalanmış olsa dahi iptal edilecek ve bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

B) ÖZEL ŞARTLAR

1) Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı)

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

2) 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10'uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,

3) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı) sahip olmak,

4) 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak çalışmasına engel durumu olmamak,

5) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm'den kısa boylu olmamak,

6) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93'ten fazla, 80-17=63'ten az olmaması gerekmektedir.)

7) Ataması yapılacak adaylardan, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 18. maddesinde belirtildiği şekilde, Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği doğrultusunda "Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olarak Çalışır" ibareli sağlık kurulu raporu istenecektir.

Destek Personeli pozisyonunda;

a) Temizlik hizmetlerinde çalıştırılacaklar için başvuru şartları;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak. 2) Daha önce temizlik işlerinde en az altı ay (180 gün) süreyle çalışmış olmak. (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından doğrulanabilir barkodlu sigorta hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesini ibraz etmeleri gerekmektedir. Ekran görüntüsü kabul edilmeyecektir.)

b) Bulaşıkçı olarak çalıştırılacaklar için başvuru şartları;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak. 2) Daha önce bulaşıkçılık veya temizlik işlerinde en az altı ay (180 gün) süreyle çalışmış olmak. (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından doğrulanabilir barkodlu sigorta hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesini ibraz etmeleri gerekmektedir. Ekran görüntüsü kabul edilmeyecektir.)

Başkanlığımız yemekhane, kafeterya ile eğitim ve sosyal tesislerinde bulaşık yıkama hizmetlerini yerine getirmek üzere istihdam edilecektir.

c) Garson olarak çalıştırılacaklar için başvuru şartları;

Turizm Meslek Yüksekokullarının ilgili bölümü veya meslek lisesi ve dengi okulların otelcilik, turizm otel işletmeciliği, turizm ve otelcilik, turizm, turizm endüstrisi servis hizmetleri bölümlerinden mezun olmak veya lise ve dengi okullardan mezun olup, garson bonservisine veya 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca alınmış ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak veya Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından verilmiş belgeye sahip olmak veya garsonluk mesleğinde iki yıl (720 gün) çalışmış olduğunu belgelemek. (Garson bonservisine sahip olanlar ile "Garson" statüsünde iki yıl (720 gün) çalışmış olanların; e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından doğrulanabilir barkodlu sigorta hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.) Ekran görüntüsü kabul edilmeyecektir.

d) Aşçı (Dönerci) olarak çalıştırılacaklar için başvuru şartları;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Aşçılıkla ilgili en az meslek lisesi mezunu olmak veya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin veya diğer resmi Kurum veya Kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından verilmiş belgeye sahip olmak, 3) Aşçılık (Dönerci) mesleğinde en az iki yıl (720 gün) çalışmış olduğunu belgelemek. (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından doğrulanabilir barkodlu sigorta hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesini ibraz etmeleri gerekmektedir. Ekran görüntüsü kabul edilmeyecektir.)

e) Aşçı (Pideci) olarak çalıştırılacaklar için başvuru şartları;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Aşçılıkla ilgili en az meslek lisesi mezunu olmak veya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin veya diğer resmi Kurum veya Kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından verilmiş belgeye sahip olmak, 3) Aşçılık (Pideci) mesleğinde en az iki yıl (720 gün) çalışmış olduğunu belgelemek. (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından doğrulanabilir barkodlu sigorta hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesini ibraz etmeleri gerekmektedir. Ekran görüntüsü kabul edilmeyecektir.)

f) Aşçı (Izgaracı/Kebapçı) olarak çalıştırılacaklar için başvuru şartları;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Aşçılıkla ilgili en az meslek lisesi mezunu olmak veya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin veya diğer resmi Kurum veya Kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından verilmiş belgeye sahip olmak, 3) Aşçılık (Izgaracı/Kebapçı) mesleğinde en az iki yıl (720 gün) çalışmış olduğunu belgelemek. (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından doğrulanabilir barkodlu sigorta hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesini ibraz etmeleri gerekmektedir. Ekran görüntüsü kabul edilmeyecektir.)

g) Aşçı olarak çalıştırılacaklar için başvuru şartları;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Aşçılıkla ilgili en az meslek lisesi mezunu olmak veya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin veya diğer resmi Kurum veya Kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından verilmiş belgeye sahip olmak, 3) Aşçılık mesleğinde en az iki yıl (720 gün) çalışmış olduğunu belgelemek. (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından doğrulanabilir barkodlu sigorta hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesini ibraz etmeleri gerekmektedir. Ekran görüntüsü kabul edilmeyecektir.)

C) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

a) Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) pozisyonu için başvuran adaylardan, son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartının (silahlı) önlü arkalı ve okunaklı olacak şekilde taranması ve pdf formatında sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Boy ve kilo durumunu gösteren belgenin sağlık kuruluşlarından temin edilerek okunaklı olacak şekilde taranması ve pdf formatında sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Ayrıca sözlü sınav öncesinde Danıştay Sağlık Merkezinde adayların boy ve kilo ölçümü yapılacaktır.

b) Temizlik hizmetleri pozisyonu için başvuran adaylardan, daha önce temizlik işlerinde altı ay (180 gün) süreyle sigortalı olarak çalıştığına dair sigorta hizmet dökümüne ilişkin belgenin eklenmesi gerekmektedir. (E-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından doğrulanabilir barkodlu sigorta hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesini ibraz etmeleri gerekmektedir. (Ekran görüntüsü kabul edilmeyecektir.))

c) Garson pozisyonu için başvuran adaylardan, Garson bonservisi veya 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca alınmış ustalık veya kalfalık belgesi veya garsonluk mesleğinde iki yıl çalışmış olduğunu gösterir belge veya Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından verilmiş belge. (Garson bonservisine sahip olanlar ile "Garson" statüsünde iki yıl (720 gün) çalışmış olanların; e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından doğrulanabilir

barkodlu sigorta hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.) Ekran görüntüsü kabul edilmeyecektir.

d) Aşçılık (Dönerci, Pideci, Izgaracı/Kebapçı, Aşçı) pozisyonu için başvuran adaylardan, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin veya diğer resmi Kurum veya Kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olduğuna dair belge veya ilgili branşa ilişkin sertifika ve Aşçılık mesleğinde en az iki yıl (720 gün) çalışmış olduğuna dair belge veya Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından verilmiş belge. (Aşçılık mesleğinde en az iki yıl (720 gün) çalışmış olduğuna dair belgeye ilişkin olarak; e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından doğrulanabilir barkodlu sigorta hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.) Ekran görüntüsü kabul edilmeyecektir.

e) Adayların mesleki yeterlilik belgesi, bonservis, ustalık veya kalfalık belgesi, diğer resmi Kurum veya Kuruluşların düzenlediği kurs belgeleri veya sertifikalarının okunaklı olacak şekilde taranması ve pdf formatında sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

f) Adayların son 1 yıl içerisinde 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmadığına ilişin bilgiyi beyan etmeleri gerekmektedir.

g) Adayların mezuniyet bilgileri sisteme otomatik yüklenecektir. Mezuniyet bilgileri görüntülenemeyen adayların ilgili kutucuğu işaretleyip onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini manuel olarak sisteme pdf formatında yüklemeleri gerekmektedir.

h) Yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında "Diğer Belgelerimiz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

ı) E-Devlet üzerinden alınacak barkotlu başvuran kişiye ait vukuatlı nüfus kayıt örneği.

Uygulama sınavı;

Uygulama sınavına alınacak adayların hangi gün, saat ve yerde sınava alınacağı https://www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecek ve ayrıca tebliğ yapılmayacaktır. Adaylar ayrıca sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Yapılacak uygulama sınavında başarılı olmak için en az 70 puan alınması şarttır.

YERLEŞTİRME

a) Yerleştirme işlemi öncesi istenilecek belgeler ile birlikte sözleşmenin ne zaman yapılacağı nihai başarı listesi ile birlikte duyurulacaktır.

b) Göreve başlama şartlarını taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adaylarla sözleşme yapılmayacak olup, bu hususların sözleşmeden sonra tespiti halinde yapılan sözleşmeler iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Ayrıca idare tarafından kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

c) Göreve başlamaya hak kazananlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya sözleşme imzalamaktan vazgeçenlerin sözleşmeleri iptal edilerek yerine yedek adaylar arasından nihai başarı listesindeki sıralamaya göre yerleştirme yapılacaktır.

SÖZLEŞME ÜCRETİ

SIRA NO SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR ÖĞRENİM DURUMU ÜCRET BRÜT (01.01.2026) 1 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ EN AZ LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNU 34.915,33 2 DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK HİZMETLİSİ, BULAŞIKÇI, GARSON, AŞÇI) EN AZ LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNU 29.241,27



NOT: 1) Yukarıda belirtilen ücretler, 01.01.2026-01.07.2026 tarihleri arasında geçerli olan brüt ücretler olup, bu rakamlara ek ödeme, aile yardımı ve çocuk yardımı dahil edildikten ve yasal kesintiler yapıldıktan sonra sözleşmenin imzalandığı tarihte yürürlükte olan ücretler üzerinden net ücretler belirlenmektedir.