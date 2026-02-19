Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kasa tazminatı alabilir mi?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinde zam ve tazminatlara ilişkin düzenleme yapılmış olup, "…Bu zam ve tazminatların hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esasları bütün kurumları kapsayacak şekilde ve 154 üncü madde uyarınca katsayının Cumhurbaşkanınca değiştirilmesi durumu hariç yılda bir defa olmak üzere hazırlanır ve Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulur. ... Kamu kurum ve kuruluşları (Mahalli İdareler dahil) bu maddede belirtilen zam ve tazminatları; hizmetin gerekleri ve mali imkanlarını dikkate alarak personeline Cumhurbaşkanınca belirlenen oran ve miktarlardan daha düşük bir oran ve miktar üzerinden ödeyebilirler. ..." hükmüne yer verilmiştir. Öte yandan, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 1 inci maddesinde, "…b) Ödenecek "Özel Hizmet Tazminatı", bu Karara ekli II sayılı Cetvelde ... gösterilmiştir." hükmü ile 3 üncü maddesinde, "(1) a) I sayılı Cetvelin (A), (D), (E), (F), (G) ve (H) bölümlerinde yer alan zamlar ile II sayılı Cetvelin (A), (B) ve (D) bölümlerinde yer alan özel hizmet tazminatının ödenmesinde; 1) Kurumların 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli cetvellerinde yer alan kadro unvanları, 2) Kamu iktisadi teşebbüslerinin 233 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere göre tespit olunan kadro unvanları, 3) (1) ve (2) numaralı alt bentler dışında kalan çeşitli mevzuat hükümlerine göre verilmiş unvanlı ve unvansız kadrolarda, kadro veya görev unvanları, b) I sayılı Cetvelin (B) ve (C) bölümlerinde yer alan zamlar ile II sayılı Cetvelin (C), (E) ve (F) bölümlerinde yer alan özel hizmet tazminatının ödenmesinde, anılan bölümlerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, personelin işgal ettiği kadronun sınıfı ve kariyeri, c) III sayılı Cetvelde yer alan diğer tazminatların ödenmesinde Cetveldeki düzenlemeler, esas alınır." hükmü yer almaktadır. 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesinin (c) bendinde, "I sayılı Cetvelin kurumsal listelerinde görev unvanları sayılanlara, listelerinin metninde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, sadece kurumsal listelerde tespit edilen puanlar üzerinden ödeme yapılır." hükmüne yer verilmiş ancak Karar'a ekli (I) sayılı İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı Cetvelin (G) Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Bunlara Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri kısmında görevlendirme ile yapılan veznedar görevinden dolayı mali sorumluluk zammı ödeneceğine dair bir dipnota yer verilmemiştir.

Diğer taraftan, 27.08.2025 tarihli ve 32999 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 26.05.2025 tarihli ve 2025/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 64 üncü maddesinde, "Veznedar ve tahsildar unvanlı kadrolarda bulunanlara 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara göre ilave 700 puan mali sorumluluk zammı ödenir. (2) Mutemet unvanlı kadrolarda bulunanların 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara göre mali sorumluluk zamları 700 puan olarak uygulanır." hükmü yer almaktadır. Yine, 02.07.2020 tarihli ve 31173 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında d/2 bendinde, "Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, anbar memuru, ayniyat memuru, belediye trafik memuru, bilet satış memuru, evlendirme memuru, gemi adamı, koruma ve güvenlik görevlisi, gişe memuru, memur, mutemet, sayaç memuru, tahsildar, şoför." hükmü ile 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, "Aynı hizmet grubunun alt hizmet grubu içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro için aranan öğrenim şartına ve sertifika gibi belgelere sahip olunması kaydıyla sınav yapılmaksızın genel hükümlere göre atama yapılabilir." hükmü yer almaktadır.

Ayrıca halen veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarında bulunup veznedar görevini yapanların sınavsız ve genel hükümlere göre veznedar kadrolarına atanmaları mümkün bulunmaktadır.

Bu itibarla, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarında olup veznelerde görev yapan personele mali sorumluluk tazminatı ödenmesinin mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.