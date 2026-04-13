Yozgat Bozok Üniversitesi’ne 11 sözleşmeli personel alınacak

Başvurular, e-Devlet üzerinden "Yozgat Bozok Üniversitesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) internet adresi üzerinden 13 Nisan 2026 – 27 Nisan 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Şahsen başvuru alınmayacak, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Ayrıntılar sabah memurlarda....

GENEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak. 2- 2024 yılı KPSS (B) grubu lisans öğrenimi düzeyinde KPSSP3; ön lisans öğrenimi düzeyinde KPSSP93; ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenimi düzeyinde KPSSP94 puan türünden sınava girmiş olmak.

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesine eklenen "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." şartını sağlıyor olmak.

5- "7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" ile "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik" uyarınca yaptırılacak "güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması" ya da "arşiv araştırması" sonucu olumlu olmak.