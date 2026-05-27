İBB 122 itfaiye eri alacak! KPSS 60 puan yeterli

Adaylar yalnızca tek bir kadroya başvuru yapabilecek. Kadrolarda kadın ve erkek adaylar için ayrı kontenjanlar ayrılırken, bazı kadrolarda en az B sınıfı, bazı kadrolarda ise en az C sınıfı sürücü belgesi şartı aranıyor.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

İtfaiye eri alımı için başvurular 22 Haziran 2026 ile 28 Haziran 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Belediye, elektronik başvuru dışında herhangi bir yöntemle başvuru yapılmayacak

Başvuru sırasında adaylardan kimlik belgesi, diploma, KPSS sonuç belgesi, sürücü belgesi ve biyometrik fotoğraf gibi belgeler istenecek. Elektronik ortamda yapılan başvurularda bazı belgeler e-Devlet üzerinden sistem tarafından temin edilecek.

BOY VE YAŞ ŞARTI VAR

Erkek adayların en az 1.67 metre, kadın adayların ise en az 1.60 metre boyunda olması gerekiyor. Ayrıca boy ile kilo arasında ±10 kilogramdan fazla fark bulunmaması şartı aranacak. Boy ve kilo ölçümleri belediye tarafından yapılacak.

Adayların sınav tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor. Buna göre 10 Temmuz 1996 ve sonrasında doğan adaylar başvuru yapabilecek.

YAZILI VE UYGULAMALI SINAV YAPILACAK

İtfaiye eri alımı için adaylar hem yazılı hem de uygulamalı sınava tabi tutulacak. Yazılı sınav 10 Temmuz 2026 tarihinde Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Uygulamalı sınav ise 13 Temmuz – 27 Temmuz 2026 tarihleri arasında İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde yapılacak.

Sınavda;

Yazılı bölümün %40'ı,

Uygulamalı bölümün %60'ı

esas alınarak başarı puanı hesaplanacak.

YAZILI SINAVDA HANGİ KONULAR SORULACAK?

Adaylara yazılı sınavda;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat

konularından sorular yöneltilecek.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör