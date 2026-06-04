Kültür ve Turizm Bakanlığı 569 personel alacak!

Kültür ve Turizm BakanlığI'nın açıkladığı kontenjanlar incelendiğinde en fazla personel alımı 46 kişiyle Diyarbakır'da yapılacak. Diyarbakır'ı 29 kişiyle Ankara, 23 kişiyle İstanbul, 22 kişiyle İzmir ve 16 kişiyle Antalya takip ediyor.

EN FAZLA ALIM YAPILACAK İLLER

Kontenjan dağılımına göre en fazla personel alınacak iller şöyle sıralandı:

Diyarbakır: 46 kişi

Ankara: 29 kişi

İstanbul: 23 kişi

İzmir: 22 kişi

Antalya: 16 kişi

Kastamonu: 15 kişi

Gaziantep: 12 kişi

Balıkesir: 11 kişi

Konya: 11 kişi

Mardin: 11 kişi

Şanlıurfa: 11 kişi

Aydın: 10 kişi

Bursa: 10 kişi

Malatya: 10 kişi

Kayseri 9, Ordu 9, Afyonkarahisar 9, Denizli 9 ve Kütahya 9 kontenjanla bu illeri takip etti.

TEMİZLİK PERSONELİ, GÜVENLİK GÖREVLİSİ VE BÜRO PERSONELİ ALINACAK

Alımların önemli bölümünü destek personeli kadroları oluşturuyor. Temizlik hizmetlerinde görevlendirilmek üzere personel istihdam edilecek. Bunun yanında büro personeli ve koruma-güvenlik görevlisi kadrolarında da alım yapılacak.

Bakanlık ayrıca arkeolog, müze araştırmacısı, mimar, mühendis, tekniker ve teknisyen kadroları için de personel alımı yapacak.

KPSS PUANI BELİRLEYİCİ OLACAK

Personel alımlarının büyük bölümü KPSS puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Bazı kadrolarda ise sözlü sınav uygulanacak. Bu nedenle adaylar arasında sıralamayı büyük ölçüde KPSS puanları belirleyecek.

35 YAŞ ŞARTI ARANIYOR

Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması ve son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Erkek adaylar için askerlikle ilişiğin bulunmaması şartı da aranıyor.

Koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına başvuracak adayların ise geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmaları ve ilan edilen boy-kilo şartlarını taşımaları gerekiyor.

HANGİ İLLERDE ALIM YAPILACAK?

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere çok sayıda ilde personel istihdam edilecek.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör