Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri Güncel Memur Haberleri Memurun anne bir veya baba bir kardeşinin ölümünde 7 gün mazeret izni verilir mi?"
Giriş Tarihi: 12.06.2026 14:28 Son Güncelleme: 12.06.2026 14:29

Memurun anne bir veya baba bir kardeşinin ölümünde 7 gün mazeret izni verilir mi?"

Memurun ebeveyninin birinden olma kardeşinin ölümü halinde mazeret izni kullanabilir mi? Ayrıntılar Sabah Memurlar'da...

Memurun anne bir veya baba bir kardeşinin ölümünde 7 gün mazeret izni verilir mi?
  • ABONE OL

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Mazeret izni" başlıklı 104 üncü maddesinin (B) fıkrasında; "Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun "Kan hısımlığı" başlıklı 17 nci maddesinde; "Kan hısımlığının derecesi, hısımları birbirine bağlayan doğum sayısıyla belli olur. Biri diğerinden gelen kişiler arasında üstsoy-altsoy hısımlığı; biri diğerinden gelmeyip de, ortak bir kökten gelen kişiler arasında yansoy hısımlığı vardır." hükmü bulunmaktadır.

Bu itibarla, memurun ebeveyninin birinden olma kardeşi ile arasında yansoy hısımlığı bulunduğundan ilgiliye kardeşinin ölümü halinde 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine istinaden yedi gün mazeret izni verilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#MEMUR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Memurun anne bir veya baba bir kardeşinin ölümünde 7 gün mazeret izni verilir mi?"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA