Memurun anne bir veya baba bir kardeşinin ölümünde 7 gün mazeret izni verilir mi?"

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Mazeret izni" başlıklı 104 üncü maddesinin (B) fıkrasında; "Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun "Kan hısımlığı" başlıklı 17 nci maddesinde; "Kan hısımlığının derecesi, hısımları birbirine bağlayan doğum sayısıyla belli olur. Biri diğerinden gelen kişiler arasında üstsoy-altsoy hısımlığı; biri diğerinden gelmeyip de, ortak bir kökten gelen kişiler arasında yansoy hısımlığı vardır." hükmü bulunmaktadır.

Bu itibarla, memurun ebeveyninin birinden olma kardeşi ile arasında yansoy hısımlığı bulunduğundan ilgiliye kardeşinin ölümü halinde 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine istinaden yedi gün mazeret izni verilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör