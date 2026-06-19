Gençlik ve Spor Bakanlığı 190 sözleşmeli personel alacak

Bakanlık tarafından yapılacak alımda;
olmak üzere toplam 190 sözleşmeli personel istihdam edilecek.
BAŞVURU İÇİN GENEL ŞARTLAR
Adayların;
gerekiyor.
Unvanlara göre aranılan özel şartlar ise şöyle;
Avukat alımı için:
Adayların;
gerekiyor.
Elektrik / Elektronik / Elektrik-Elektronik Mühendisi alımı için:
Adayların;
lisans bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim bölümlerinden mezun olması gerekiyor.
İnşaat Mühendisi alımı için:
Adayların; Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği lisans bölümünden veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki bölümlerden mezun olması gerekiyor.
Makine Mühendisi alımı için:
Adayların; Üniversitelerin Makine Mühendisliği lisans bölümünden veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim bölümlerinden mezun olması gerekiyor.
Harita Mühendisi alımı için:
Adayların; Üniversitelerin Harita Mühendisliği lisans bölümünden veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim bölümlerinden mezun olması gerekiyor.
BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Başvurular 22 Haziran 2026 saat 00.00'da başlayacak, 26 Haziran 2026 saat 17.00'de sona erecek.
Adaylar başvurularını yalnızca e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı aracılığıyla elektronik ortamda yapacak. Posta veya şahsen başvuru kabul edilmeyecek.
Yerleştirmelerde KPSS puanı üstünlüğü esas alınacak olup, her pozisyon ve il için kontenjan kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek