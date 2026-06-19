Gençlik ve Spor Bakanlığı 190 sözleşmeli personel alacak

Bakanlık tarafından yapılacak alımda;

40 Avukat

42 Elektrik / Elektronik / Elektrik-Elektronik Mühendisi

54 İnşaat Mühendisi

52 Makine Mühendisi

2 Harita Mühendisi

olmak üzere toplam 190 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

BAŞVURU İÇİN GENEL ŞARTLAR

Adayların;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşıması,

Başvurunun son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olması,

Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması,

2024 KPSS B grubu sınavına girmiş olması ve ilgili puan türünde en az 70 puan alması,

Başvuru yapacağı pozisyon için aranan nitelikleri taşıması,

Mezuniyet tarihi sonrasında olmak kaydıyla son başvuru tarihi itibarıyla en az 360 gün (staj hariç) sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle mesleki tecrübeye sahip olması,

Kamu kurumunda çalışırken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olması,

Herhangi bir kamu kurumunda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olması

gerekiyor.

Unvanlara göre aranılan özel şartlar ise şöyle;

Avukat alımı için:

Adayların;

Hukuk Fakültesi mezunu olması,

Avukatlık ruhsatnamesine sahip olması

gerekiyor.

Elektrik / Elektronik / Elektrik-Elektronik Mühendisi alımı için:

Adayların;

Üniversitelerin Elektrik Mühendisliği,

Elektronik Mühendisliği,

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

lisans bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim bölümlerinden mezun olması gerekiyor.

İnşaat Mühendisi alımı için:

Adayların; Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği lisans bölümünden veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki bölümlerden mezun olması gerekiyor.

Makine Mühendisi alımı için:

Adayların; Üniversitelerin Makine Mühendisliği lisans bölümünden veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim bölümlerinden mezun olması gerekiyor.

Harita Mühendisi alımı için:

Adayların; Üniversitelerin Harita Mühendisliği lisans bölümünden veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim bölümlerinden mezun olması gerekiyor.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvurular 22 Haziran 2026 saat 00.00'da başlayacak, 26 Haziran 2026 saat 17.00'de sona erecek.

Adaylar başvurularını yalnızca e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı aracılığıyla elektronik ortamda yapacak. Posta veya şahsen başvuru kabul edilmeyecek.

Yerleştirmelerde KPSS puanı üstünlüğü esas alınacak olup, her pozisyon ve il için kontenjan kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör