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Giriş Tarihi: 27.06.2026 14:54 Son Güncelleme: 27.06.2026 15:34

16 Temmuz'da emekli olan memurun maaşı geri alınır mı?

16.07.2026 tarihinde emekli olacak memura 15.07.2026-14.08.2026 tarihleri arasına denk gelen aylığının geri alınması mümkün mü?

16 Temmuz’da emekli olan memurun maaşı geri alınır mı?
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657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 164 üncü maddesinde, "Memurlara aylıkları her ayın başında peşin ödenir. Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylık, geri alınmaz. ..." hükmü yer almaktadır. Bu madde hükmünde yer alan "aybaşı" ibaresinden her ayın 15'inin anlaşılması gerekmekte olup ayın 15'inde maaş alarak emekli olanlardan ise o aya ait peşin ödenen aylığın geri alınmayacağı da açıkça hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında "İlgili olduğu malî yılın sonundan başlayarak beş yıl içinde alacaklıları tarafından geçerli bir mazerete dayanmaksızın, yazılı talep edilmediğinden veya belgeleri verilmediğinden dolayı ödenemeyen borçlar zaman aşımına uğrayarak kamu idareleri lehine düşer." hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, 16.07.2026 tarihinde emekli olacak personele, 15.07.2026-14.08.2026 tarihleri arasına denk gelen aylığının ödenmesi ve kişinin 15.07.2026 tarihinde emekli olduğu dikkate alınarak ödenecek bu aylığın geri alınamayacağı değerlendirilmektedir.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#EMEKLİ #MEMUR

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16 Temmuz'da emekli olan memurun maaşı geri alınır mı?
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