Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 6 sözleşmeli personel alacak!

Başvurular başladı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında toplam 6 sözleşmeli personel alımı yapacak. Alımlar, 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın gerçekleştirilecek.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere şu kadrolara personel alınacak:

• Büro Personeli (Erkek) – 1 kişi

• Büro Personeli (Kadın) – 1 kişi

• Büro Personeli (Erkek - Büro Yönetimi mezunu) – 1 kişi

• Büro Personeli (Kadın - Büro Yönetimi mezunu) – 1 kişi

• Diyetisyen – 1 kişi

• İnşaat Mühendisi – 1 kişi

Toplam 6 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

• Başvuru başlangıcı: 6 Temmuz 2026

• Son başvuru: 20 Temmuz 2026 (23.59)

• Ön değerlendirme sonuçları: 27 Temmuz 2026

• Kesin sonuçlar: 7 Ağustos 2026

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular yalnızca elektronik ortamda yapılacak.

Adaylar başvurularını; Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu, veya e-Devlet üzerinden "Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Şahsen, posta veya kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

KPSS Şartı Bulunuyor

Alımlarda;

• Ön lisans mezunları için KPSSP93,

• Lisans mezunları için KPSSP3

puan türü esas alınacak. İlanda yer alan tüm kadrolar için en az 70 KPSS puanı şartı aranıyor. Yerleştirmeler tamamen KPSS puan üstünlüğüne göre, herhangi bir yazılı veya sözlü sınav yapılmadan gerçekleştirilecek.

MÜHENDİS KADROSUNDA DENEYİM ŞARTI

İnşaat Mühendisi kadrosuna başvuracak adayların;

• İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olması,

• En az 2 yıl mesleki deneyime sahip bulunması,

• Bu deneyimi barkodlu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmesi gerekiyor. Ayrıca SGK meslek kodunun 2142.04 (İnşaat Mühendisi) olması şartı aranıyor.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuracak adaylarda özetle şu şartlar aranıyor:

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

• 2024 KPSS'ye girmiş olmak,

• Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

• Emekli veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

• Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması,

• İlan edilen kadronun özel şartlarını taşımak.

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Başvuruların ardından adaylar yalnızca 2024 KPSS puan sıralamasına göre değerlendirilecek.

Her kadro için:

• İlan edilen sayı kadar asıl aday,

• Kadro sayısının 10 katı kadar yedek aday belirlenecek.

Puan eşitliği halinde mezuniyet tarihi, ardından doğum tarihi dikkate alınacak

Haber Girişi Sevde Demir - Editör