Emniyet Genel Müdürlüğü 500 Hizmetli Alacak! İşte Şartlar ve İl İl Kontenjanlar

Emniyet Genel Müdürlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 500 sözleşmeli destek personeli (hizmetli) istihdam edecek. Adaylar, KPSS puan sıralamasına göre belirlenecek ve sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılacak.

Başvurular 20 Temmuz'da Başlayacak

Adaylar başvurularını 20 Temmuz 2026 ile 24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yalnızca e-Devlet Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım sistemi üzerinden yapabilecek. Şahsen, posta veya kargo yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek. Başvurular 24 Temmuz saat 23.59'da sona erecek.

Başvuru Şartları Neler?

Başvuruda bulunacak adayların;

2024 KPSS Ortaöğretim (P94) puan türünden en az 60 puan almış olması,

almış olması, Herhangi bir ortaöğretim programından mezun olması,

1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 25 yaşını doldurmuş, 35 yaşını doldurmamış olması,

olması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun genel şartlarını taşıması,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen sağlık şartlarını taşıması,

Yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olması

gerekiyor.

KPSS Puanına Göre 5 Katı Aday Sınava Çağrılacak

2024 KPSS P94 puan sıralamasına göre her kadro için alınacak personel sayısının 5 katı aday sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacak. Kesin başarı sıralaması ise KPSS puanı ile sözlü ve/veya uygulamalı sınav puanının aritmetik ortalamasına göre belirlenecek.

İşte İl İl Kontenjan Dağılımı

500 kişilik alım kapsamında kontenjanlar şu şekilde belirlendi:Adana (22), Adıyaman (3), Afyonkarahisar (7), Ağrı (3), Aksaray (4), Amasya (4), Antalya (22), Ardahan (2), Artvin (2), Aydın (10), Balıkesir (9), Bartın (2), Batman (5), Bayburt (4), Bilecik (4), Bingöl (3), Bitlis (5), Bolu (2), Burdur (2), Bursa (22), Çanakkale (5), Çankırı (4), Çorum (3), Denizli (6), Diyarbakır (14), Düzce (2), Edirne (3), Elazığ (6), Erzincan (5), Erzurum (10), Eskişehir (8), Gaziantep (12), Giresun (3), Gümüşhane (3), Hakkâri (8), Hatay (7), Iğdır (3), Isparta (3), Kahramanmaraş (7), Karabük (4), Karaman (4), Kars (4), Kastamonu (4), Kayseri (13), Kırıkkale (4), Kırklareli (3), Kırşehir (4), Kilis (3), Kocaeli (15), Konya (17), Kütahya (3), Malatya (13), Manisa (7), Mardin (7), Mersin (16), Muğla (6), Muş (3), Nevşehir (3), Niğde (5), Ordu (5), Osmaniye (3), Rize (6), Sakarya (6), Samsun (15), Siirt (5), Sinop (2), Sivas (7), Şanlıurfa (7), Şırnak (13), Tekirdağ (6), Tokat (4), Trabzon (11), Tunceli (3), Uşak (3), Van (9), Yalova (2), Yozgat (4) ve Zonguldak (2).

Sonuçlar Kariyer Kapısı Üzerinden Açıklanacak

Başvuru sonuçları, sınav yerleri ve kesin başarı listesi Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecek. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör