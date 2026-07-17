Gençlik ve Spor Bakanlığı 550 personel alacak!

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2026 yılı personel alımı kapsamında taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 550 sözleşmeli personel alacak. Bakanlık bünyesinde istihdam edilecek personeller; diyetisyen, psikolog ve sosyal çalışmacı kadrolarında görev yapacak. Türkiye'nin 81 ilini kapsayan alımlarda başvurular elektronik ortamda alınacak. Adaylar, 2024 KPSS puanıyla başvuru yapabilecek ve başarılı olanlar sözlü sınavın ardından görevlerine başlayacak.

Bakanlık tarafından yapılacak alımlarda 100 diyetisyen, 150 psikolog ve 300 sosyal çalışmacı olmak üzere toplam 550 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Personel, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde görevlendirilecek.

Başvurular 20 Temmuz'da Başlıyor

Başvurular 20 Temmuz 2026 tarihinde saat 00.00'da başlayacak ve 24 Temmuz 2026 saat 17.00'de sona erecek. Adaylar başvurularını yalnızca e-Devlet Kariyer Kapısı sistemi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak. Her aday yalnızca bir pozisyon ve bir il için tercih yapabilecek.

Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?

Toplam 550 kişilik alım şu şekilde gerçekleştirilecek:

100 Diyetisyen

150 Psikolog

300 Sosyal Çalışmacı

Başvurular için adayların ilgili lisans programlarından mezun olmaları gerekiyor.

Diyetisyen kadrosu için Beslenme ve Diyetetik,

Psikolog kadrosu için Psikoloji,

Sosyal Çalışmacı kadrosu için Sosyal Hizmet bölümünden mezun olma şartı aranıyor. YÖK tarafından denkliği kabul edilen bölümlerden mezun olan adaylar da başvuru yapabilecek.

KPSS Şartı Bulunuyor

Başvuru yapacak adayların;

2024 KPSS B Grubu P3 puanına sahip olması,

En az 60 KPSS puanı almış olması,

almış olması, 18 yaşını tamamlamış bulunması,

Emekli aylığı almıyor olması,

Görevini yapmasına engel sağlık sorununun bulunmaması,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması,

gerekiyor. Ayrıca ilgili ilanda belirtilen diğer genel başvuru şartlarının da taşınması zorunlu olacak.

Adaylar Sözlü Sınava Girecek

Başvurular tamamlandıktan sonra her il ve her pozisyon için KPSS puan sıralamasına göre kontenjanın üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava katılabilecek.

Sözlü sınav Ankara'da gerçekleştirilecek. Değerlendirme;

Mesleki bilgi ve mevzuat bilgisi ( 60 puan ),

), Liyakat, temsil kabiliyeti, göreve uygunluk ve genel kültür (40 puan)

olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılacak. Başarılı sayılabilmek için sözlü sınavdan en az 70 puan alınması gerekecek.

Yerleştirmeler Başarı Sırasına Göre Yapılacak

Yerleştirmelerde sözlü sınav puanı esas alınacak. Her il ve pozisyon için ilan edilen kontenjan kadar asıl, aynı sayıda da yedek aday belirlenecek. Yerleştirme hakkı kazanan adaylar belirlenen süre içerisinde görev yerlerinde sözleşmelerini imzalayarak göreve başlayacak. Boş kalan kadrolar ise yedek adaylardan doldurulacak.

En Fazla Alım Yapılacak İller Belli Oldu

Kontenjan dağılımına göre en fazla personel alınacak iller şu şekilde sıralandı:

İstanbul: 77 kişi

77 kişi İzmir: 36 kişi

36 kişi Konya: 31 kişi

31 kişi Ankara: 23 kişi

23 kişi Antalya: 17 kişi

17 kişi Erzurum: 17 kişi

17 kişi Trabzon: 14 kişi

14 kişi Samsun: 13 kişi

13 kişi Kütahya: 11 kişi

11 kişi Isparta: 10 kişi

10 kişi Kocaeli: 10 kişi

10 kişi Nevşehir: 10 kişi

10 kişi Sakarya: 10 kişi

Bunun yanında Adana, Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Mersin, Tekirdağ, Van, Zonguldak ve diğer birçok il için de farklı sayılarda kontenjan ayrıldı. Toplamda 81 ilin tamamında personel alımı gerçekleştirilecek. İşte il bazında dağılım .

İl Diyetisyen Psikolog Sosyal Çalışmacı Toplam Adana 0 1 1 2 Adıyaman 1 0 2 3 Afyonkarahisar 1 4 4 9 Ağrı 3 0 2 5 Aksaray 0 1 2 3 Amasya 0 1 2 3 Ankara 0 8 15 23 Antalya 3 3 11 17 Ardahan 0 0 1 1 Artvin 2 0 1 3 Aydın 0 1 3 4 Balıkesir 1 3 5 9 Bartın 0 0 1 1 Batman 0 0 1 1 Bayburt 1 0 2 3 Bilecik 1 1 2 4 Bingöl 0 0 2 2 Bitlis 1 0 1 2 Bolu 1 1 1 3 Burdur 1 0 2 3 Bursa 0 1 5 6 Çanakkale 2 0 5 7 Çankırı 1 0 2 3 Çorum 1 0 1 2 Denizli 0 1 3 4 Diyarbakır 0 0 1 1 Düzce 2 1 3 6 Edirne 3 3 2 8 Elazığ 2 0 2 4 Erzincan 3 1 2 6 Erzurum 1 6 10 17 Eskişehir 0 3 3 6 Gaziantep 1 0 4 5 Giresun 2 2 1 5 Gümüşhane 2 2 2 6 Hakkari 1 0 2 3 Hatay 3 0 1 4 Iğdır 0 0 2 2 Isparta 2 4 4 10 İstanbul 3 28 46 77 İzmir 3 15 18 36 Kahramanmaraş 1 0 1 2 Karabük 3 1 3 7 Karaman 0 0 2 2 Kars 3 1 2 6 Kastamonu 0 1 2 3 Kayseri 0 0 2 2 Kırıkkale 1 0 1 2 Kırklareli 1 1 2 4 Kırşehir 2 1 2 5 Kilis 2 1 2 5 Kocaeli 0 3 7 10 Konya 4 9 18 31 Kütahya 3 4 4 11 Malatya 1 2 3 6 Manisa 1 0 2 3 Mardin 0 0 1 1 Mersin 0 3 6 9 Muğla 0 1 4 5 Muş 2 0 2 4 Nevşehir 3 3 4 10 Niğde 2 0 1 3 Ordu 0 0 1 1 Osmaniye 0 0 1 1 Rize 3 2 2 7 Sakarya 0 5 5 10 Samsun 1 5 7 13 Siirt 2 1 2 5 Sinop 3 0 2 5 Sivas 1 4 4 9 Şanlıurfa 1 0 2 3 Şırnak 0 0 2 2 Tekirdağ 1 1 1 3 Tokat 1 1 1 3 Trabzon 4 3 7 14 Tunceli 1 1 1 3 Uşak 0 2 2 4 Van 0 0 3 3 Yalova 0 0 1 1 Yozgat 1 3 3 7 Zonguldak 4 0 2 6 TOPLAM 100 150 300 550

Başvurular Nereden Yapılacak?

Adaylar başvurularını 20-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yalnızca e-Devlet Kariyer Kapısı sistemi üzerinden elektronik olarak tamamlayabilecek. Başvuru sürecine ilişkin sonuçlar, sözlü sınav tarihleri ve yerleştirme bilgileri de yine Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör