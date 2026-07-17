Gençlik ve Spor Bakanlığı 550 personel alacak!

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2026 yılı personel alımı kapsamında taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 550 sözleşmeli personel alacak. Bakanlık bünyesinde istihdam edilecek personeller; diyetisyen, psikolog ve sosyal çalışmacı kadrolarında görev yapacak. Türkiye'nin 81 ilini kapsayan alımlarda başvurular elektronik ortamda alınacak. Adaylar, 2024 KPSS puanıyla başvuru yapabilecek ve başarılı olanlar sözlü sınavın ardından görevlerine başlayacak.
Bakanlık tarafından yapılacak alımlarda 100 diyetisyen, 150 psikolog ve 300 sosyal çalışmacı olmak üzere toplam 550 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Personel, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde görevlendirilecek.
Başvurular 20 Temmuz'da Başlıyor
Başvurular 20 Temmuz 2026 tarihinde saat 00.00'da başlayacak ve 24 Temmuz 2026 saat 17.00'de sona erecek. Adaylar başvurularını yalnızca e-Devlet Kariyer Kapısı sistemi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak. Her aday yalnızca bir pozisyon ve bir il için tercih yapabilecek.
Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?
Toplam 550 kişilik alım şu şekilde gerçekleştirilecek:
Başvurular için adayların ilgili lisans programlarından mezun olmaları gerekiyor.
KPSS Şartı Bulunuyor
Başvuru yapacak adayların;
gerekiyor. Ayrıca ilgili ilanda belirtilen diğer genel başvuru şartlarının da taşınması zorunlu olacak.
Adaylar Sözlü Sınava Girecek
Başvurular tamamlandıktan sonra her il ve her pozisyon için KPSS puan sıralamasına göre kontenjanın üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava katılabilecek.
Sözlü sınav Ankara'da gerçekleştirilecek. Değerlendirme;
olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılacak. Başarılı sayılabilmek için sözlü sınavdan en az 70 puan alınması gerekecek.
Yerleştirmeler Başarı Sırasına Göre Yapılacak
Yerleştirmelerde sözlü sınav puanı esas alınacak. Her il ve pozisyon için ilan edilen kontenjan kadar asıl, aynı sayıda da yedek aday belirlenecek. Yerleştirme hakkı kazanan adaylar belirlenen süre içerisinde görev yerlerinde sözleşmelerini imzalayarak göreve başlayacak. Boş kalan kadrolar ise yedek adaylardan doldurulacak.
En Fazla Alım Yapılacak İller Belli Oldu
Kontenjan dağılımına göre en fazla personel alınacak iller şu şekilde sıralandı:
Bunun yanında Adana, Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Mersin, Tekirdağ, Van, Zonguldak ve diğer birçok il için de farklı sayılarda kontenjan ayrıldı. Toplamda 81 ilin tamamında personel alımı gerçekleştirilecek. İşte il bazında dağılım .
|İl
|Diyetisyen
|Psikolog
|Sosyal Çalışmacı
|Toplam
|Adana
|0
|1
|1
|2
|Adıyaman
|1
|0
|2
|3
|Afyonkarahisar
|1
|4
|4
|9
|Ağrı
|3
|0
|2
|5
|Aksaray
|0
|1
|2
|3
|Amasya
|0
|1
|2
|3
|Ankara
|0
|8
|15
|23
|Antalya
|3
|3
|11
|17
|Ardahan
|0
|0
|1
|1
|Artvin
|2
|0
|1
|3
|Aydın
|0
|1
|3
|4
|Balıkesir
|1
|3
|5
|9
|Bartın
|0
|0
|1
|1
|Batman
|0
|0
|1
|1
|Bayburt
|1
|0
|2
|3
|Bilecik
|1
|1
|2
|4
|Bingöl
|0
|0
|2
|2
|Bitlis
|1
|0
|1
|2
|Bolu
|1
|1
|1
|3
|Burdur
|1
|0
|2
|3
|Bursa
|0
|1
|5
|6
|Çanakkale
|2
|0
|5
|7
|Çankırı
|1
|0
|2
|3
|Çorum
|1
|0
|1
|2
|Denizli
|0
|1
|3
|4
|Diyarbakır
|0
|0
|1
|1
|Düzce
|2
|1
|3
|6
|Edirne
|3
|3
|2
|8
|Elazığ
|2
|0
|2
|4
|Erzincan
|3
|1
|2
|6
|Erzurum
|1
|6
|10
|17
|Eskişehir
|0
|3
|3
|6
|Gaziantep
|1
|0
|4
|5
|Giresun
|2
|2
|1
|5
|Gümüşhane
|2
|2
|2
|6
|Hakkari
|1
|0
|2
|3
|Hatay
|3
|0
|1
|4
|Iğdır
|0
|0
|2
|2
|Isparta
|2
|4
|4
|10
|İstanbul
|3
|28
|46
|77
|İzmir
|3
|15
|18
|36
|Kahramanmaraş
|1
|0
|1
|2
|Karabük
|3
|1
|3
|7
|Karaman
|0
|0
|2
|2
|Kars
|3
|1
|2
|6
|Kastamonu
|0
|1
|2
|3
|Kayseri
|0
|0
|2
|2
|Kırıkkale
|1
|0
|1
|2
|Kırklareli
|1
|1
|2
|4
|Kırşehir
|2
|1
|2
|5
|Kilis
|2
|1
|2
|5
|Kocaeli
|0
|3
|7
|10
|Konya
|4
|9
|18
|31
|Kütahya
|3
|4
|4
|11
|Malatya
|1
|2
|3
|6
|Manisa
|1
|0
|2
|3
|Mardin
|0
|0
|1
|1
|Mersin
|0
|3
|6
|9
|Muğla
|0
|1
|4
|5
|Muş
|2
|0
|2
|4
|Nevşehir
|3
|3
|4
|10
|Niğde
|2
|0
|1
|3
|Ordu
|0
|0
|1
|1
|Osmaniye
|0
|0
|1
|1
|Rize
|3
|2
|2
|7
|Sakarya
|0
|5
|5
|10
|Samsun
|1
|5
|7
|13
|Siirt
|2
|1
|2
|5
|Sinop
|3
|0
|2
|5
|Sivas
|1
|4
|4
|9
|Şanlıurfa
|1
|0
|2
|3
|Şırnak
|0
|0
|2
|2
|Tekirdağ
|1
|1
|1
|3
|Tokat
|1
|1
|1
|3
|Trabzon
|4
|3
|7
|14
|Tunceli
|1
|1
|1
|3
|Uşak
|0
|2
|2
|4
|Van
|0
|0
|3
|3
|Yalova
|0
|0
|1
|1
|Yozgat
|1
|3
|3
|7
|Zonguldak
|4
|0
|2
|6
|TOPLAM
|100
|150
|300
|550
Başvurular Nereden Yapılacak?
Adaylar başvurularını 20-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yalnızca e-Devlet Kariyer Kapısı sistemi üzerinden elektronik olarak tamamlayabilecek. Başvuru sürecine ilişkin sonuçlar, sözlü sınav tarihleri ve yerleştirme bilgileri de yine Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecek.