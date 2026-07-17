Memurun kıst maaşı nasıl hesaplanacak?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 147 nci maddesinde aylık, "Bu Kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen para" şeklinde tanımlanmıştır. Mezkûr Kanunun 164 üncü maddesinde ise, "Memurlara aylıkları her ayın başında peşin ödenir. Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylık, geri alınmaz. ..." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan; 100 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği ile burada yer alan "her ayın başında" ibaresinin "her ayın 15'inde ve yine peşin ödeneceği" şeklinde uygulanacağı belirtilmiştir. Mezkûr Kanunda "kıst aylığa" ilişkin olarak 165 inci maddesinde, "Bir göreve açıktan aday veya asıl memur olarak atananlar, göreve başladıkları günden itibaren aylığa hak kazanırlar. Bu suretle göreve başlamada ilk aylık, gün hesabiyle ay sonunda ödenir." hükmüne yer verilmiştir. Bahsi geçen Tebliğ'de, "ÖRNEK 4: 6 Kasım 1987 tarihinde 657 sayılı Kanunun 68/8 maddesine göre ataması yapılarak aynı gün görevine başlayan memura yeni kadrosunun aylık (ek gösterge dahil,) ve diğer özlük haklarının 6-14 Kasım 1987 tarihlerine tekabül eden farkının gün hesabı yapılmak suretiyle 15 Kasım 1987 tarihinde ödenmesi gerekmektedir." örneği verilmiştir. Maaş farkında ödemeye esas unsurları hesaplarken günlük bazda hesaplama yapılması gerekmektedir. 1-14 Ocak dönemi için 31 gün (15 Aralık – 14 Ocak arası 14 Günlük Fark=(((Yeni Katsayı - Eski Katsayı)/31)x14)*Maaş Unsuru), 1-14 Temmuz dönemi için 30 gün (15 Haziran – 14 Temmuz arası 14 Günlük Fark=(((Yeni Katsayı - Eski Katsayı)/30)x14)*Maaş Unsuru) alınacaktır.

Ayrıca; 12.05.2010 tarihli ve 27529 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 100 üncü maddesinde, "(1) Sigortalının aynı ay içinde birden fazla işyerinde çalışması hâlinde, o aydaki toplam prim ödeme gün sayısı 30 günü geçemez. (2) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında olup bir ay içinde tam çalışan ve buna göre ücret alan sigortalının prim ödeme gün sayısı, ayın kaç gün olduğuna bakılmaksızın 30 gün üzerinden bildirilir. Ay içinde işe alınan sigortalının prim ödeme gün sayısı, işe başladığı tarih ile ayın kalan günleri kadar, işten ayrılan sigortalının prim ödeme gün sayısı ise o ayda çalıştığı gün sayısı kadar Kuruma bildirilir. ..." hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede; göreve başlamalardaki bir aylık tam maaş ödemelerinde veya görevden ayrılışlardaki bir aylık tam borçlandırmalarda gün konusu olmadan direkt hak edilen ya da edilmeyen miktar (tam ay) belli olduğu için gerekli işlem yapılmaktadır. Kıst maaş ödemelerinde ayın 28/29/30/31 kaç gün olduğu dikkate alınarak ona göre hesaplama yapılması, istifa, ilişik kesme vb. nedenlerden dolayı borç çıkarılırken ödemenin yapıldığı ayın gün sayısı dikkate alınarak işlem yapılması gerekmektedir.

Bu itibarla, ilgili mevzuatları gereğince Devlet memurlarına yapılan katsayı artışı sebebiyle 1- 14 üncü günlere tekabül edecek kıst aylığın hesabında tekabül ettiği aydaki gün sayısı üzerinden hesaplanması gerektiği değerlendirilmektedir.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör