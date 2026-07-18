Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 30 Sözleşmeli Personel Alacak

Mühendis, büro personeli, destek personeli, teknisyen, tekniker, kütüphaneci ve koruma-güvenlik görevlisi kadrolarını kapsayan alımlarda adaylar, 2024 KPSS (B) puan üstünlüğüne göre yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın belirlenecek. Başvurular 31 Temmuz 2026 tarihine kadar Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda alınacak.

Hangi kadrolara personel alınacak?

Üniversite bünyesinde toplam 30 kişilik kontenjan için farklı eğitim düzeylerinden adayların başvuru yapabileceği kontenjanlar şu şekilde :

Bilgisayar Mühendisi: 1 kişi

Elektrik-Elektronik Mühendisi: 1 kişi

İnşaat Mühendisi: 1 kişi

Kütüphaneci: 1 kişi

Tekniker (Bilgisayar Programcılığı): 1 kişi

Teknisyen (Bilişim Teknolojileri): 1 kişi

Teknisyen (Elektrik-Elektronik): 1 kişi

Teknisyen (Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme): 1 kişi

Destek Personeli (Kadın): 4 kişi

Destek Personeli (Erkek): 2 kişi

Destek Personeli (Şoför): 2 kişi

Büro Personeli: 8 kişi

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Lisans): 1 kişi

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Ön Lisans-Erkek): 4 kişi

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Ön Lisans-Kadın): 1 kişi

Çok sayıda bölümden mezun aday başvurabilecek

Alımda ; lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarına yönelik geniş bir kadro dağılımı var; Buna göre;

Bilgisayar, Yazılım, Elektrik-Elektronik ve İnşaat Mühendisliği mezunlarının yanı sıra Bilgi ve Belge Yönetimi, Bilgisayar Programcılığı, İşletme, Maliye, İktisat, Ekonometri, Yönetim Bilişim Sistemleri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İlahiyat/İslami İlimler ile Arap Dili ve Edebiyatı mezunları da ilgili kadrolara başvuru yapabilecek. Bazı pozisyonlarda ise mesleki tecrübe, yabancı dil puanı, sürücü belgesi veya İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikası gibi ek şartlar aranacak.

Destek personeli ve güvenlik görevlisi için özel şartlar bulunuyor

Destek personeli olarak istihdam edilecek adaylar; temizlik hizmetleri, ortak alanların düzenlenmesi, yük taşıma, dağıtım, yemek servisi, bulaşık, bahçe bakımı ve benzeri yardımcı hizmetlerde görev alacak. Ayrıca vardiyalı çalışma sistemine uygun olmaları gerekiyor.

Koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında görev almak isteyen adayların ise geçerli özel güvenlik kimlik kartına sahip olması, boy ve kilo şartlarını karşılaması, ilgili sağlık raporlarını ibraz etmesi ve 5188 sayılı Kanun'da belirtilen şartları taşıması gerekiyor. Bazı güvenlik kadrolarında en az iki veya beş yıl mesleki tecrübe ile 35 yaş şartı da aranıyor.

Başvurular elektronik ortamda yapılacak

Başvurular 17 Temmuz 2026 tarihinde başladı ve 31 Temmuz 2026 saat 23.59'a kadar Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Adayların sistem üzerinden oluşturacakları "Aday Başvuru Bilgileri" belgesini en geç 3 Ağustos 2026 saat 17.30'a kadar üniversiteye şahsen teslim etmeleri gerekiyor. Belgesini teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacak. Ayrıca her aday yalnızca bir kadro için başvuru yapabilecek.

Sonuçlar ağustos ayında açıklanacak

Başvuru değerlendirme sonuçları 7 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlara itirazlar 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Kesin yerleştirme sonuçları ise 14 Ağustos 2026 tarihinde kamuoyu ile paylaşılacak.

KPSS puan sıralaması esas alınacak

Yerleştirmelerde yazılı veya sözlü sınav yapılmayacak. Üniversite, başvuru şartlarını sağlayan adaylar arasından KPSS puan üstünlüğüne göre asil ve yedek adayları belirleyecek. Her kadro için ilan edilen kontenjan kadar asil, kontenjanın 10 katı kadar yedek aday oluşturulacak. Başvuru şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilen adayların atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecek. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanan adaylar göreve başlayabilecek

Haber Girişi Baki Sancak - Editör