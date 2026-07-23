Tutuklanan sözleşmeli personel için SGK mevzuatı açısından ne yapılmalı?

26.01.2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına eklenen ek paragraf ile; "Sözleşmeli personelin görevden uzaklaştırılması ile disipline aykırı fiil ve hâllerin gerçekleşmesi durumunda bu personele verilmesi gereken disiplin cezaları, disiplin cezası vermeye yetkili merciler ve disiplin kurulları ile disipline dair diğer hususlar hakkında Devlet Memurlarının tabi olduğu hükümler uygulanır. Ancak, kademe ilerlemesinin durdurulması ve üstü ceza verilmesini gerektiren fiil ve hâllerde disiplin kurulunun kararı alınarak sözleşmeli personelin görevine atamaya yetkili amirin onayı ile son verilir." şeklinde bir düzenleme yapılmıştır.

Buna göre anılan düzenlemenin yürürlüğe girdiği 26.01.2023 tarihinden sonra 657 sayılı Kanunun 4/B kapsamında sözleşmeli statüsünde çalışan kamu görevlisinin görevden uzaklaştırılmasında, 657 sayılı Kanunun 4/A kapsamında çalışan kamu görevlilerine uygulanan görevden uzaklaştırmaya ilişkin hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.

Diğer taraftan 5510 sayılı Kanunun 45'inci maddesinin birinci fıkrasında; "Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olan sigortalılardan görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan, kanunları gereğince eksik aylığa müstahak bulunanların prime esas kazançlarının yarısı; kanunlarına göre bu müddetler için sonradan görevlerine iade edilerek tam aylığa hak kazananların ise prime esas kazançlarının tamamı üzerinden prim alınır. Prime esas kazançların yarısı üzerinden prim alınanların prim ödeme gün sayısı bu sürelerin yarısı olarak hesap edilir."hükmü getirilmiştir.

Diğer taraftan, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin "Prim ödeme gün sayısı ve günlük kazanç" başlıklı 100'üncü maddesinin sekizinci fıkrasında; "Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olan sigortalılardan görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan, kanunları gereğince eksik aylığa müstahak bulunanların on beş gün; görevlerine iade edilerek kanunlarına göre bu müddetler için sonradan tam aylığa hak kazananların ise 30 güne tamamlamak suretiyle bildirimleri yapılır." denilmektedir.

26.01.2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına eklenen ek paragraf ile söz konusu hükmün düzenlendiği, buna göre anılan düzenlemenin yürürlüğe girdiği 26.01.2023 tarihinden sonra 657 sayılı Kanunun 4/B kapsamında sözleşmeli statüsünde çalışan kamu görevlisinin görevden uzaklaştırılmasında, 657 sayılı Kanunun 4/A kapsamında çalışan kamu görevlilerine uygulanan görevden uzaklaştırmaya ilişkin hükümlerin uygulanması gerektiği;

Bu kapsamda, 5510 sayılı Kanunun "Kanunları gereğince görevden uzaklaştırılanlar, tutuklananlar veya görevine son verilenlerin sigortalılıkları ve primleri" başlıklı 45'inci maddesinde 01.10.2008 tarihinden sonra anılan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında göreve başlayan sigortalılar hakkında uygulanan hükmün, mezkûr düzenlemenin yürürlüğe girdiği 26.01.2023 tarihinden sonra 657 sayılı Kanunun 4/B kapsamında çalışan ve görevden uzaklaştırılan personel hakkında kıyasen uygulanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör