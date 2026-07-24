Görevden uzaklaştırılan memura kademe ilerlemesi yapılır mı?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun; 18 inci maddesinde, "Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilmez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz." hükmü, 137 nci maddesinde, "Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir. Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir." hükmü, 141 inci maddesinde, "Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler. 143 üncü maddede sayılan durumların gerçekleşmesi halinde, bunların aylıklarının kesilmiş olan üçte biri kendilerine ödenir ve görevden uzakta geçirdikleri süre, derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin derece yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı, üst dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, görevden uzaklaştırılan personelin mali ve özlük haklarına ilişkin kurallar sayma yoluyla belirlenmiş olup bu durumda olanlardan yüksek lisans eğitimini tamamlayanlara bir kademe hükmünün uygulanıp uygulanmayacağı yolunda bir belirleme yapılmamıştır.

Ayrıca; Danıştay 5. Dairesinin 2013 tarihli ve E:2010/965, K:2013/1163 sayılı kararında, "657 Yasa'da, görevden uzaklaştırmanın Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbir olduğu, görevden uzaklaştırılanların, aylıklarının üçte ikisinin ödeneceği, bu gibilerin bu Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam edecekleri düzenlemesine yer verilmiş olup, İdarelerin, 657 sayılı Yasa'nın 76. maddesiyle kendilerine tanınan naklen atama yetkisini bu dönemde kullanamayacaklarına yönelik bir kısıtlama getirilmemiştir. Bu nedenle, dava konusu işlemin, davacının görevden uzak olduğu dönemde kurulmuş olması anılan işlemi sakatlamayacaktır." denilmiştir.

Bu itibarla; görevde uzaklaştırılan memurun yüksek lisans eğitimi bitirmesi halinde bir kademe ilerlemesinden yararlanabilmesinin mümkün olduğu değerlendirilmektedir.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör