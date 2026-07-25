KPSS’den en az 50 puan alanlar dikkat! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları başlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapacak. Alımlarda 2024 KPSS (B) grubu puanları esas alınacak. Adaylar, öğrenim durumlarına uygun kadrolar arasından tercih yaparak yerleştirme sürecine katılabilecek.

Hangi Kadrolara Personel Alınacak?

Personel alımı yapılacak unvanlar şunlar:

Mühendis

Veteriner Hekim

Büro Personeli

Destek Personeli

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Avukat

Biyolog

Laborant

Kimyager

Gemi Adamı

Alımı yapılacak personeller, Türkiye genelindeki il ve ilçe müdürlükleri ile Bakanlığın taşra teşkilatında görevlendirilecek.

Hangi İle Kaç Kişi Alınacak?

Personel alımına ilişkin il ve birim bazlı kontenjan listesi de yayımlandı. Kontenjan listesinde Türkiye genelindeki il müdürlükleri ve ilçe müdürlüklerinde açılan kadrolar ayrıntılı olarak yer alıyor. Mühendis, veteriner hekim, büro personeli, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ile diğer unvanlar için il bazında belirlenen kontenjanlar adayların tercihine sunuldu. Adaylar, başvuru yapmadan önce görev almak istedikleri il ve birime ait kontenjanları inceleyebilecek.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Başvurular 27 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 9 Ağustos 2026 saat 23.59'da sona erecek.

Başvurular yalnızca Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden e-Devlet şifresi kullanılarak elektronik ortamda yapılacak. Şahsen, posta veya kargo yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

KPSS'den En Az 50 Puan Şartı Var

Yerleştirmelerde;

Lisans mezunları için KPSSP3 ,

, Ön lisans mezunları için KPSSP93 ,

, Ortaöğretim mezunları için KPSSP94

puan türleri esas alınacak.

Gemi Adamı kadrosu hariç adayların ilgili KPSS puan türünden en az 50 puan almış olması gerekiyor. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasında yerleştirmeler KPSS puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek.

Kimler Başvuru Yapabilecek?

Başvuracak adayların;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde yer alan genel şartları taşıması,

Türk vatandaşı olması,

Başvuracağı unvan için belirlenen öğrenim şartını sağlaması,

İlgili KPSS puanına sahip olması,

Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması,

65 yaşını doldurmamış olması,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması

gerekiyor.

Ayrıca KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ile ilgili mevzuatta başvuru hakkı bulunmayan adaylar başvuru yapamayacak.

En Fazla 20 Tercih Yapılabilecek

Adaylar, mezuniyet durumlarına uygun kadrolar arasından en fazla 20 tercih yapabilecek. Aynı öğrenim düzeyinde birden fazla diplomaya sahip olan adaylar ise yalnızca bir bölüm üzerinden başvuru yapabilecek. Başvurular sırasında sisteme yüklenen bilgi ve belgelerin doğruluğundan adaylar sorumlu olacak.

Yerleştirme Nasıl Yapılacak?

Yerleştirmeler KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak. Aynı puana sahip adaylar arasında öncelikle diploma tarihi daha eski olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecek. Sonuçlar Tarım ve Orman Bakanlığının resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecek. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Atama Süreci

Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler daha sonra Bakanlığın internet sitesinde yayımlanacak. Belirlenen süre içerisinde evraklarını teslim etmeyen veya gerekli şartları taşımadığı sonradan tespit edilen adayların atamaları yapılmayacak. Göreve başlamayan ya da hakkından feragat eden adayların yerine ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem yapılacak.

Başvuru Yapacak Adaylara Uyarı

Adayların başvuru işlemlerini tamamlamadan önce ilan metni ile Kariyer Kapısı Aday Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri gerekiyor. Ayrıca e-Devlet sisteminde kayıtlı telefon numarası, e-posta adresi ve Ulusal Elektronik Tebligat Adresi bilgilerinin güncel olması önem taşıyor. Bakanlık, gerekli gördüğü durumlarda ilan üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutuyor

Haber Girişi Baki Sancak - Editör