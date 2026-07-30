2026 KPSS ön lisans başvuruları başladı: Kimler başvurabilir, sınav ne zaman, ücret ne kadar?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilecek 2026-KPSS Ön Lisans için başvurular başladı. Başvurular 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek. Sınav ücreti için son ödeme tarihi ise 11 Ağustos 2026 olarak belirlendi. Sınav, 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 130 dakika süre verilecek.

KPSS ÖN LİSANS SINAV ÜCRETİ 800 TL

2026-KPSS Ön Lisans sınav ücreti 800 TL olarak belirlendi. Normal başvuru süresini kaçıran adaylar için 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde geç başvuru imkânı bulunuyor. Ancak geç başvuru günlerinde sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek. Buna göre geç başvuruda adayların ödeyeceği tutar 1.200 TL olacak.

Başvuru bilgilerinin sisteme girilmesi tek başına yeterli olmayacak. Adayların sınav ücretini de belirlenen süre içerisinde yatırmaları gerekiyor. Ücretini süresinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmış sayılmayacak. ÖSYM ayrıca adayların başvuru bilgilerini Aday İşlemleri Sistemi üzerinden kontrol etmelerini ve başvuru kayıt bilgilerinin dökümünü saklamalarını istiyor.

2026 KPSS ÖN LİSANS'A KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sınava ön lisans programlarından mezun olan adayların yanı sıra başvuru sırasında henüz mezun olmayan ancak sınav sonucunun iki yıllık geçerlilik süresi içerisinde ön lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda bulunan adaylar da başvurabilecek.

Kılavuzdaki en önemli kurallardan biri ise adayların sınava mezun oldukları en üst öğrenim düzeyinden katılmak zorunda olması. Bir adayın 2026-KPSS'ye lisans, ön lisans ve ortaöğretim gibi birden fazla öğrenim düzeyinden katılması mümkün olmayacak.

13 Temmuz 2026 ve öncesinde lisans diploması almaya hak kazananlar KPSS Ön Lisans'a başvuramayacak. Benzer şekilde 10 Ağustos 2026 tarihi ve öncesinde ön lisans diploması almaya hak kazanmış adayların KPSS Ortaöğretim'e başvurmasına izin verilmeyecek.

KPSS ÖN LİSANS PUANI HANGİ ALIMLARDA KULLANILACAK?

KPSS Ön Lisans özellikle kamu kurum ve kuruluşlarının B grubu kadrolarına yapılacak personel alımlarında önem taşıyor. Kılavuza göre bu kadrolara ilk defa atanacak adayların geçerli KPSS puanına sahip olması gerekiyor. B grubu niteliğindeki kadrolu ve sözleşmeli personel alımlarında ön lisans mezunları için KPSSP93 puanı kullanılacak.

2024 KPSS Ön Lisans sonuçlarının geçerliliği de 2026 yılında yapılacak sınavın sonuçlarının açıklanmasıyla sona erecek. Bu nedenle sonraki B grubu merkezi yerleştirmelerde tercih yapmak isteyen ön lisans adayları açısından 2026 sınavı önem taşıyor.

KPSS PUANI 2 YIL GEÇERLİ OLACAK

2026-KPSS Ön Lisans sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise mevcut sonuçların geçerliliği bir sonraki sınav sonuçları açıklanana kadar devam edecek.

MERKEZİ YERLEŞTİRMEDE MÜLAKAT YAPILMAYACAK

KPSS puanıyla gerçekleştirilen B grubu merkezi yerleştirmelerde adaylar tercihlerini ÖSYM üzerinden yapacak. ÖSYM tarafından bir kadroya yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın ilan edilen kadrolara doğrudan atanacak.

Ancak yerleştirilmek tek başına atama için yeterli olmayacak. İlgili kadro için belirlenen şartları taşımadığı belirlenen veya istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adayların ataması yapılmayacak. Ayrıca KPSS'den yüksek puan almak da tek başına kamu görevine atanma hakkı oluşturmayacak.

BAŞVURULARDA EĞİTİM BİLGİLERİNE DİKKAT

Adayların başvuru öncesinde eğitim bilgilerini kontrol etmesi de önem taşıyor. YÖKSİS kaynaklı eğitim bilgilerinde hata veya eksiklik bulunan adayların öncelikle mezun oldukları ya da öğrenim gördükleri üniversiteye başvurarak bilgilerin YÖKSİS üzerinden düzeltilmesini sağlamaları gerekiyor. Değişiklik yapıldıktan sonra bilgiler ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılabilecek.

Adayların başvuru sırasında verdikleri bilgilerin doğruluğundan kendileri sorumlu olacak. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adaylar, aradan geçen süreye bakılmaksızın sınavdan elde ettikleri hakları kaybedebilecek.

SINAV GÜNÜ SAAT 10.00'A DİKKAT

KPSS Ön Lisans 4 Ekim 2026 tarihinde saat 10.15'te başlayacak. Ancak adayların sınav binasına giriş işlemleri saat 10.00'da tamamlanacak. Saat 10.00'dan sonra gelen adaylar sınav binalarına alınmayacak.

Ön lisans düzeyinde sınava katılan tüm adaylar için Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri zorunlu olacak.

DİYANET KADROLARINI DÜŞÜNENLER DHBT'YE DE GİRECEK

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen adaylar için ayrıca Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) uygulanacak. DHBT, 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

DHBT başvuruları 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak ve ücret ödeme işlemleri 1 Ekim'e kadar yapılabilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak, 60 dakika sürecek ve sınav ücreti 800 TL olacak. Geç başvuru günü ise 5 Ekim 2026 olarak belirlendi; bu tarihte ücret yüzde 50 artırımlı ödenecek.

Ön lisans düzeyinde DHBT'ye katılacak adayların ilgili puanlarının hesaplanabilmesi için 2026-KPSS Ön Lisans'a başvurmaları ve Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmaları gerekiyor.

BAŞVURU VE SINAV ÜCRETLERİ İADE EDİLMEYECEK

Başvurusunu veya tercihini yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan ya da sınavı geçersiz sayılan adaylara yatırdıkları ücretler iade edilmeyecek veya başka bir döneme devredilmeyecek.

Kılavuzda ayrıca şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ve gazi çocuklarından başvuru hizmeti ile sınav/yerleştirme ücreti alınmayacağı belirtiliyor.

2026 KPSS ÖN LİSANS TAKVİMİ

2026-KPSS Ön Lisans için normal başvurular 29 Temmuz-10 Ağustos 2026, ücret ödeme için son gün 11 Ağustos, geç başvurular 19-20 Ağustos, sınav ise 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek. Normal başvuru dönemindeki sınav ücreti 800 TL olacak.

Adayların başvuru işlemini yaptıktan sonra ücret ödemesini tamamlaması, başvuru bilgilerini kontrol etmesi ve sınav günü saat 10.00'dan önce sınav binasında bulunması gerekiyor. ÖSYM'nin yayımladığı 2026 KPSS Ön Lisans Başvuru Kılavuzu, başvurudan B grubu kadrolara yerleştirmeye kadar sınava ilişkin ayrıntılı kuralları içeriyor

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör