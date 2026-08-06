Emekliye ayrılan memurlar yeşil pasaporta nerden başvuracaklar?

5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinde, "(A) Hususî damgalı pasaportlar; Birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, vakıf yükseköğretim kurumlarında görev yapanlardan en az 15 yıl mesleki kıdemi olan öğretim üyeleri ile birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanlarına; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmî vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri ile vakıf yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz. Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu nevi pasaport verilir. ... C) Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaportlar ... Emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanların hususi damgalı pasaport alabilmeleri için durumlarını gösteren belgelerle, doğrudan İçişleri Bakanlığına müracaat etmeleri lazımdır. ..." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan; 5682 sayılı Kanun hükümleri gereğince, birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile bu kadrolarda görev yapmakta iken emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara hususi damgalı pasaport verilmektedir.

Ayrıca; İkinci Nesil Pasaport Uygulama Talimatının "Kurumların yükümlülüklerine ilişkin olarak nüfus müdürlüklerince dikkat edilecek hususlar" başlıklı 14 üncü maddesinde, "(1) Talep formlarındaki bilgilerin doğruluğundan formu tasdik eden makamlar sorumlu olacağından 5070 sayılı elektronik imza kanununun 5 inci maddesi doğrultusunda çalışanlar için düzenlenen hususi ve hizmet damgalı pasaport talep formlarında elektronik imzalı belge kabul edilmeyecek olup, emeklilik veya çekilme nedenleri ile görevlerinden ayrılmış olanlardan istenilen kadro durumlarını gösterir belgelerde ise elektronik veya ıslak imzalı belgeler kabul edilecektir. ..." hükmü ile "Pasaport başvurusu için gerekli belgeler" başlıklı 16 ncı maddesinde, " Hususi, hizmet damgalı ve umuma mahsus pasaport almak amacıyla herhangi biri için başvuruda bulunan kişilerden durumuna göre aşağıdaki belgeleri ibraz etmeleri istenecektir: ... ğ) Talep formu (Hususi veya hizmet damgalı pasaport müracaatlarında). ... 2 4) Emekli veya çekilme nedeniyle hususi damgalı pasaport başvurusunda bulunan hak sahiplerinden bir defaya mahsus mensubu bulunduğu kurum tarafından düzenlenmiş unvanı ve kadro derecesini gösterir resmi belge getirmesi istenecek, tereddüt edilmesi halinde belge hak sahibinden yeniden talep edilecektir." hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, hususi damgalı pasaport başvurusunda bulunacak emekli personelden mensubu bulunduğu kurum tarafından düzenlenmiş unvan ve kadro derecesini gösterir resmî belgenin ibrazının öngörüldüğü , değerlendirilmektedir.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör