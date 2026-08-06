Komiser yardımcısı olmak isteyenlere fırsat! Polis akademisi 350 öğrenci alımı için son tarih

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruya göre, 2026 yılı 3. Dönem İç Güvenlik Fakültesi için öğrenci alımı gerçekleştirilecek. Alım kapsamında 285 erkek, 30 kadın olmak üzere toplam 315 aday, ayrıca şehit veya vazife malulü eş ve çocukları arasından 35 aday kabul edilecek. Böylece toplam 350 öğrenci Polis Akademisi İç Güvenlik Fakültesinde eğitim alma hakkı kazanacak. Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar komiser yardımcısı olarak göreve başlayacak.

Başvurularda Son Gün 7 Ağustos

Adaylar, başvurularını 7 Ağustos 2026 Cuma günü saat 23.59'a kadar Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek. Başvuru işlemleri yalnızca www.pa.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Kimler Başvuru Yapabilecek?

İç Güvenlik Fakültesine başvuracak adayların;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

Lise veya dengi okul mezunu olması,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya engel bir durumunun bulunmaması,

Yaş, sağlık ve güvenlik şartlarını taşıması,

Bakanlık tarafından belirlenen YKS başarı sıralaması şartını sağlaması

gerekiyor. Ayrıca adayların adli sicil, disiplin ve diğer özel şartları da taşıması isteniyor.

YKS Başarı Sıralaması Şartı Bulunuyor

2026 YKS AYT sonuçlarına göre;

Eşit Ağırlık puan türünde ilk 90 bin,

Sayısal puan türünde ilk 100 bin,

Sözel puan türünde ilk 30 bin

içerisinde yer alan adaylar başvuruda bulunabilecek. Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları için ise belirlenen puanların %80'i esas alınacak.

Fiziki Yeterlilik ve Mülakat Yapılacak

Başvuru şartlarını sağlayan adaylar arasından, alınacak öğrenci sayısının en fazla beş katı kadar aday fiziki yeterlilik ve mülakat sınavına çağrılacak. Başarılı sayılabilmek için hem fiziki yeterlilik hem de mülakat sınavından 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekiyor. Nihai başarı puanı ise YKS puanının yüzde 30'u, fiziki yeterlilik puanının yüzde 30'u ve mülakat puanının yüzde 40'ı esas alınarak hesaplanacak.

Sınav Takvimi Polis Akademisi Tarafından Açıklanacak

Fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarına ilişkin takvim ile diğer duyurular Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Adayların süreç boyunca yapılacak duyuruları takip etmeleri önem taşıyor

Haber Girişi Baki Sancak - Editör