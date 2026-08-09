Fakülte sekreteri kadrosundan Mühendis Kadrosuna sınavsız atanır mı?

Memur kadrosunda görev yapan Daha önce fakülte sekreteri olarak görev personelin sınavsız mühendis kadrosuna sınavsız atanır mı?



18.4.1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 2 nci maddesinde, "Bu Yönetmelik, özel kanunlardaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla;

a) 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda,

b) İl özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında,

c) Düzenleyici ve denetleyici kurumlara ait memur kadrolarında,

d) Özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere yapılacak görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanır. ..." hükmü ile 15 inci maddesinde, "Belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlardaki personel için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, il özel idareleri ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlardaki personel için İçişleri Bakanlığı; yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarındaki personel için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı olmak üzere kurumlar, bu Yönetmeliğin kapsamına giren görevlere atanacaklarda aranacak şartları ve yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususları Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü alarak bu Yönetmeliğe aykırı olmamak üzere çıkaracakları yönetmelikle düzenler. Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 12.4.2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde, "(1) Bu Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı ile yükseköğretim kurumlarında görev yapan memurlardan 5 inci maddede belirtilen kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar." hükmü yer almakta olup yönetim hizmetleri grubunda çiftlik müdürü, yurt müdürü, hastane müdürü, müze müdürü ve şube müdürü kadrolarına yer verilmiştir.

Ayrıca, 2.7.2020 tarihli ve 31173 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 2 Esaslarına Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesinde, "(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin 5 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan kadrolara atanmaları, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir. ..." hükmü, 19 uncu maddesinde, "... e) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki atamalar, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır..." hükmü, 21 inci maddesinde ise, "1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan unvanları, daha önce ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak asaleten atanmak suretiyle kazananların hakları saklıdır." hükmü yer almaktadır. Görüleceği üzere görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin Genel Yönetmelik müdür ve daha alt düzeydeki kadrolara yapılacak gerek görevde yükselme suretiyle ve gerekse unvan değişikliği şeklindeki atamaları düzenlemiş olup bu Yönetmeliğe istinaden çıkartılan ve yukarıda bahsi geçen diğer iki Yönetmelikte de benzer düzenleme yapılmıştır. Müdür kadrosundan daha üst düzeydeki kadrolarda görev yapanların ise görevde yükselme ve unvan değişikliği mevzuatı kapsamı dışında tutulmuş olup bu görevlerde bulunanlardan görevleri sona erenlerin daha alt düzeydeki kadrolara veya unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabileceğine ilişkin karar ve görüşler yerleşik hale gelmiştir.



Bu itibarla ; sözkonusu personelin "fakülte sekreteri" kadrosunda asaleten görev yapmış olması, "mühendis" unvanını öğrenim durumu itibarıyla ihraz etmiş bulunması ve ayrıca hizmet süresi şartı ve öğrenim koşulu gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşıması kaydıyla "mühendis" unvanlı kadroya unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan atanmasının Kurumunun takdirinde olduğu değerlendirilmektedir.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör