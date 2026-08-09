Kastamonu Üniversitesi 14 Sözleşmeli Personel Alacak!

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü, farklı unvanlarda görevlendirilmek üzere 14 sözleşmeli personel alacak. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında yapılacak alımlarda 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınacak. Adaylara ayrıca yazılı veya sözlü sınav yapılmayacak.

14 PERSONEL ALACAK

Üniversitenin yayımladığı ilana göre personel alımı sağlık teknikeri, büro personeli, destek personeli ve koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında gerçekleştirilecek.

Alım yapılacak kadrolar şöyle:

• Sağlık Teknikeri: 1 kişi

• Büro Personeli: 5 kişi

• Destek Personeli (Temizlik – Erkek): 3 kişi

• Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek): 5 kişi

Böylece toplam 14 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

KPSS'DEN EN AZ 60 PUAN ŞARTI VAR

Sağlık teknikeri kadrosuna başvuracak adayların Ağız ve Diş Sağlığı önlisans programından mezun olması ve 2024 KPSS P93 puan türünden en az 60 puan alması gerekiyor. Büro personeli alımında ise İnsan Kaynakları Yönetimi, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları gibi ilanda belirtilen önlisans programlarından birinden mezuniyet aranıyor. Bu kadro için de KPSS P93'ten en az 60 puan şartı bulunuyor.

Temizlik hizmetlerinde görevlendirilecek destek personelinin ise lise mezunu olması ve 2024 KPSS P94 puanından en az 60 alması gerekiyor. İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek de aranan şartlar arasında bulunuyor.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMINDA BOY VE KİLO ŞARTI

Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların lise mezunu olması, 2024 KPSS P94 puanından en az 60 alması ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği devam eden Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olması gerekiyor.

Ayrıca adayların en az 170 santimetre boyunda olması isteniyor. Boyun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilo arasındaki farkın ilanda belirtilen sınırlar içerisinde bulunması ve bu durumun sağlık kuruluşundan alınacak belgeyle gösterilmesi gerekiyor.

07 AĞUSTOS 1996 VE SONRASI DOĞANLAR BAŞVURABİLECEK

İlanda yer alan dört personel grubunda da adayların 07 Ağustos 1996 ve sonrasında doğmuş olması şartı bulunuyor. Ayrıca ilgili kadrolarda halen herhangi bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmama şartı aranıyor.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

Kastamonu Üniversitesi personel alımı başvuruları 7 Ağustos 2026 tarihinde başladı. Adaylar başvurularını 21 Ağustos 2026 saat 23.59.59'a kadar e-Devlet üzerinden Kastamonu Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek.

Ancak elektronik başvurunun ardından adayların ayrıca Kariyer Kapısı'ndaki "Başvurularım" bölümünden indirecekleri "Aday Başvuru Bilgileri" belgesini en geç 28 Ağustos 2026 saat 17.30'a kadar üniversiteye şahsen teslim etmeleri gerekiyor.

ADAYLARDAN HANGİ BELGELER İSTENECEK?

Başvuru sırasında diploma veya mezuniyet belgesi, 2024 KPSS sonuç belgesi, adli sicil belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, yerleşim yeri belgesi ve askerlik durum belgesi istenecek. Güvenlik görevlisi adaylarının ayrıca özel güvenlik görevlisi kimlik kartını ve boy-kilo ölçümünü gösteren belgeyi sisteme yüklemesi gerekiyor.

SINAV YOK, YERLEŞTİRME KPSS PUANIYLA YAPILACAK

Başvuru şartlarını sağlayan adaylar arasında herhangi bir yazılı veya sözlü sınav yapılmayacak. Yerleştirmeler doğrudan KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak gerçekleştirilecek. İlan edilen kadro sayısı kadar asıl adayın yanı sıra, kadro sayısının 10 katı kadar yedek aday belirlenecek.

KPSS puanlarının eşit olması halinde önce mezuniyet tarihi daha eski olan adaya, eşitliğin devam etmesi halinde doğum tarihi daha önce olan adaya öncelik verilecek. Bunların da eşit olması durumunda yerleştirme kura yöntemiyle gerçekleştirilecek. Sonuçlar Kastamonu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacak.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör