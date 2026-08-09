Polis Olmak İsteyenlere Büyük Fırsat! 3 Bin 250 Öğrenci Alınacak

Polis olmak isteyen lise mezunları için beklenen alım başladı. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO), 2026-2027 eğitim öğretim yılı için toplam 3 bin 250 öğrenci alınacak. Sınavlarda başarılı olan ve PMYO eğitimini başarıyla tamamlayan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

3 BİN 250 ÖĞRENCİ ALINACAK

2026 Yılı 25. Dönem PMYO Giriş Sınavı kapsamında 2 bin 560 erkek, 630 kadın öğrenci alınacak. Ayrıca şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları kapsamında 60 aday için kontenjan ayrıldı. Böylece toplam öğrenci kontenjanı 3 bin 250 olarak belirlendi.

BAŞVURULAR 13 AĞUSTOS'TA SONA ERECEK

Polis Meslek Yüksekokullarına girmek isteyen adaylar, başvurularını 13 Ağustos 2026 tarihine kadar Polis Akademisinin resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet şifreleriyle gerçekleştirebilecek.

Alıma ilişkin sınav takvimi de Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

TYT'DEN EN AZ 250 PUAN ŞARTI

Başvuruda bulunacak adayların lise veya dengi okul mezunu olması gerekiyor. Bunun yanında adayların 2026 YKS'nin TYT puan türünden en az 250,000 ham taban puan almış olması şartı aranacak.

Şehit ve vazife malullerinin eş ve çocukları için ise TYT'den en az 200,000 ham taban puan şartı uygulanacak.

Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu özel puan kapsamında değerlendirilmeyecek.

YAŞ ŞARTI BELLİ OLDU

Adayların, sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

Buna göre 1 Ocak 2001 ile 1 Ekim 2008 tarihleri arasında doğanlar başvuru yapabilecek.

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde ise düzeltmeden önceki yaş dikkate alınacak.

Kadın ve Erkek Adaylarda Boy Şartı

PMYO başvurularında fiziki şartlar da aranacak. Buna göre;

• Kadın adayların en az 162 santimetre,

• Erkek adayların en az 167 santimetre boyunda olması gerekiyor.

Adayların beden kitle indeksinin ise 18 dahil ile 27 dahil arasında bulunması şartı aranacak.

SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI DA ARANACAK

Başvuracak adayların Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen koşulları taşıması gerekiyor. Ayrıca adaylar hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması şartı bulunuyor.

Adayların kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış, silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engelinin bulunmaması gerekiyor.

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya halen tedavi görüyor olanlar da başvuruda bulunamayacak.

Adayların geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmaması şartı da aranacak.

EĞİTİMİNİ BAŞARIYLA TAMAMLAYANLAR POLİS MEMURU OLACAK

Sınav aşamalarını başarıyla geçerek Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim almaya hak kazanan adaylar için önemli bir kariyer fırsatı bulunuyor. PMYO'daki eğitimlerini başarıyla tamamlayan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

2026 yılı 25. Dönem PMYO Giriş Sınavı için on katı kontenjana giren adayların belirlenmesinin ardından sınav ücreti ile hesap bilgileri Polis Akademisinin resmi internet sitesinden açıklanacak.

Adayların, ön başvuru sonuçları açıklanmadan önce sınav başvuru ücreti yatırmaması gerekiyor. Bu aşamadan önce ödeme yapan adaylara yatırdıkları ücret iade edilmeyecek.



Haber Girişi Sevde Demir - Editör