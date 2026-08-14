Ondokuz Mayıs Üniversitesi 141 sözleşmeli personel alımı yapacak

Lise, ön lisans ve lisans mezunlarının başvurabileceği alımlarda hemşire, destek personeli, hastabakıcı, gassal, güvenlik görevlisi, sağlık teknikeri, odyolog ve teknisyen kadroları bulunuyor. Başvurular başladı. Adaylar 28 Ağustos 2026 tarihine kadar başvurabilecek. Alımlarda sözlü sınav yapılmayacak.

Yerleştirmelerde lisans mezunları için 2024 KPSSP3, ön lisans mezunları için 2024 KPSSP93, ortaöğretim mezunları için ise 2024 KPSSP94 puanı esas alınacak. Alım kapsamında ayrıca sözlü sınav yapılmayacak.

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OMÜ 141 Personel Alımı Kadro Dağılımı şöyle ;

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 141 Personel Alımı Kadro Dağılımı

Kadro / Pozisyon Mezuniyet Kontenjan Hemşire Lisans 80 Destek Personeli – Erkek (Temizlik) DP01 Lise 10 Destek Personeli – Kadın (Temizlik) DP02 Lise 4 Destek Personeli – Erkek (Temizlik / Basit Bakım-Onarım) DP03 Lise 1 Destek Personeli – Erkek (Temizlik) DP04 Lise 12 Destek Personeli – Kadın (Temizlik) DP05 Lise 3 Destek Personeli – Erkek (Hastabakıcı) DP06 Lise 6 Destek Personeli – Erkek (Gassal) DP07 Lise 1 Destek Personeli – Erkek (Temizlik) DP08 Lise 2 Diğer Sağlık Personeli (Odyolog) Lisans 1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi – Erkek Ön Lisans 4 Koruma ve Güvenlik Görevlisi – Kadın Ön Lisans 1 Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı) Ön Lisans 5 Sağlık Teknikeri (Eczane) Ön Lisans 2 Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji) Ön Lisans 1 Sağlık Teknikeri (Tıbbi Görüntüleme) Ön Lisans 4 Sağlık Teknikeri (Laborant ve Veteriner Sağlık) Ön Lisans 1 Teknisyen (Elektrik-Elektronik) Lise 1 Teknisyen (Yapı Tesisat Sistemleri) TS02 Lise 1 Teknisyen (Yapı Tesisat Sistemleri) TS03 Lise 1 TOPLAM 141

Lise Mezunu Temizlik Personeli Alımı Yapılacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, farklı birimlerinde görevlendirilmek üzere lise mezunu destek personeli alımı yapacak.Görev kapsamında açık ve kapalı alanlarda temizlik, basit bakım ve onarım, dağıtım, taşıma ve diğer hizmetler yer alabilecek. Adayların 7/24 saat esasına göre çalışmasına engel bir durumunun bulunmaması ve ilanda belirtilen yaş şartını taşıması gerekiyor.Destek personeli kadrolarında ayrıca atanmaya hak kazanan adaylardan, görevlerini sürekli olarak yapmalarına engel sağlık durumlarının bulunmadığını gösteren sağlık kurulu raporu istenecek.

Bakım ve Onarım İçin Destek Personeli Alınacak

DP03 kodlu pozisyona 1 erkek destek personeli alınacak.Bu kadroya başvuracak adayların ortaöğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmasının yanı sıra asansör bakım ve onarımı konusunda en az 2 yıl deneyim sahibi olması gerekiyor.Adayların söz konusu deneyimlerini SGK hizmet dökümüyle belgelendirmeleri şartı aranıyor. Personel, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek.

Güvenlik Görevlisi Alımı da Var

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 4 erkek ve 1 kadın olmak üzere toplam 5 koruma ve güvenlik görevlisi alacak.Güvenlik görevlisi adaylarının yükseköğretim kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olması gerekiyor.

Adaylarda ayrıca şu şartlar aranacak:

Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak,

Geçerlilik süresi dolmamış silahlı veya silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 10'uncu maddesinde belirtilen şartları taşımak,

7/24 saat esasına göre vardiyalı çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

Erkek adayların 170 santimetreden, kadın adayların ise 160 santimetreden kısa olmaması gerekiyor. Ayrıca kadın ve erkek adaylar için ilanda ayrı ayrı belirlenen boy-kilo kriterlerinin de karşılanması şartı bulunuyor.

Hemşire, Hastabakıcı, Sağlık Teknikeri, Odyolog, Gassal ve Teknisyen Alımı da Yapılacak

Üniversite; hemşireden hastabakıcıya, sağlık teknikerinden odyoloğa kadar farklı meslek gruplarında da personel istihdam edecek.

80 Hemşire Alınacak

Üniversite 80 hemşire alacak.Hemşire adaylarının yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu lisans mezunu olması gerekiyor.Adayların 7/24 saat esasına göre çalışmasına engel durumunun bulunmaması ve son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olması şartı aranıyor.Alınacak hemşireler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek.

13 Sağlık Teknikeri Alınacak

Üniversite farklı branşlarda toplam 13 sağlık teknikeri istihdam edecek.

Branşlara göre kontenjan dağılımı şöyle:

Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri: 5 kişi

5 kişi Eczane Teknikeri: 2 kişi

2 kişi Elektronörofizyoloji Teknikeri: 1 kişi

1 kişi Tıbbi Görüntüleme Teknikeri: 4 kişi

4 kişi Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikeri: 1 kişi

Adayların başvuracakları pozisyonla ilgili ön lisans programından mezun olmaları gerekiyor.Personel, branşına göre Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi veya Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesi bünyesinde istihdam edilecek.

1 Odyolog Alınacak

OMÜ ayrıca 1 odyolog istihdam edecek.

Adayların yükseköğretim kurumlarının Odyoloji Bölümü lisans mezunu olması, 7/24 saat esasına göre çalışmasına engel bir durumunun bulunmaması ve son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

Odyolog, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilecek.

3 Teknisyen Alınacak

Personel alımı kapsamında toplam 3 teknisyen kontenjanı bulunuyor.

Elektrik-Elektronik Teknisyeni kadrosuna 1 kişi alınacak. Adayların meslek liseleri veya teknik liselerin Elektrik-Elektronik Alanından mezun olması ve Görüntü ve Ses Sistemleri alanında 2 yıl deneyim sahibi olması gerekiyor. Bu deneyimin SGK hizmet dökümüyle belgelendirilmesi istenecek.Yapı Tesisat Sistemleri Teknisyeni kadrolarına ise TS02 ve TS03 kodlarıyla birer personel alınacak. Bu pozisyonlara başvuracak adayların meslek veya teknik liselerin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanından mezun olması gerekiyor.

1 Gassal Alınacak

Üniversite 1 erkek gassal istihdam edecek.Başvuru yapacak adayların ortaöğretim kurumlarının İmam-Hatip Bölümünden mezun olması veya MEB onaylı Cenaze Hizmetleri Kursu Bitirme Belgesine sahip olması gerekiyor.Gassal kadrosunda da 7/24 saat esasına göre çalışmaya engel bir durumun bulunmaması şartı aranıyor.

6 Hastabakıcı Alınacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere 6 erkek hastabakıcı alınacak.

Adayların ortaöğretim kurumlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı ve dallarından mezun olması gerekiyor.

Başvuracak adaylarda ayrıca 7/24 saat esasına göre çalışmaya engel durum bulunmaması ve ilanda belirtilen yaş şartının karşılanması aranıyor.

Genel Başvuru Şartları Neler?

Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekiyor.

Adayların ayrıca;

Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorununun bulunmaması,

KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olması,

Başvurulan pozisyon için belirlenen öğrenim ve özel nitelikleri taşıması,

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması

gerekiyor.

Hastanelerde istihdam edilecek personel açısından nöbet ve gece vardiyası şartı da önem taşıyor. Üniversitenin hastanelerinde görevlendirilecek personelin nöbet usulü çalışmasına veya gece vardiyasında görev yapmasına sağlık, sosyal ya da ailevi durumu açısından engel bulunmaması gerekiyor.

Destek Personeli Başvurularında Önemli Şart

Destek personeli pozisyonlarına başvuracak adaylardan yalnızca ortaöğretim mezunu olanların başvuruları kabul edilecek.

Yükseköğretim kurumlarında örgün öğretime devam eden öğrencilerin destek personeli kadrolarına başvuruları kabul edilmeyecek. Açık öğretim öğrencileri ise bu kısıtlamanın dışında tutulacak.

Yaş Şartı Var mı?

Alımda bazı pozisyonlar için yaş sınırı bulunuyor.

35 yaş şartı bulunan pozisyonlarda adayların 28 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olması gerekiyor. Buna göre 28 Ağustos 1991 ve sonrasında doğan adaylar başvurabilecek.Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Teknisyen pozisyonlarında ise 30 yaş sınırı uygulanacak.Bu kadrolara başvuracak adayların 28 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olması gerekiyor. Dolayısıyla 28 Ağustos 1996 ve sonrasında doğan adaylar başvuru yapabilecek.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Başvurular 14 Ağustos 2026 ile 28 Ağustos 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.

Adaylar başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden "Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirecek.

Şahsen başvuru kabul edilmeyecek. Posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar da değerlendirmeye alınmayacak.

Adayların özellikle tercih sayısına dikkat etmesi gerekiyor. Her aday ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvurabilecek. Birden fazla pozisyona müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

Başvuru İçin Hangi Belgeler Gerekiyor?

Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimlik bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığıyla alınacak. Bu nedenle söz konusu belgeler başvuru aşamasında ayrıca istenmeyecek.Bilgilerinde hata bulunan adayların ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlara müracaat ederek gerekli güncelleme veya düzeltmeleri yaptırması gerekiyor.Mezuniyet bilgileri sisteme otomatik olarak aktarılmayan adayların bilgilerini manuel olarak girmeleri ve onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgesini PDF formatında sisteme yüklemeleri gerekiyor.Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların ise özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını ve boy-kilo durumlarını gösteren resmi bir sağlık kuruluşundan alınmış güncel tarihli belgeyi sisteme yüklemeleri gerekiyor.

Sınav Yapılacak mı?

Yazılı veya sözlü sınav yapılmayacak.Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 2024 KPSS (B) grubu ilgili puan türündeki puanlarına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanacak.

Her pozisyon için ilan edilen kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının iki katı kadar da yedek aday belirlenecek.Bu nedenle adayların ilgili KPSS puan türündeki sıralaması yerleştirme sürecinde belirleyici olacak.

Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

Asıl ve yedek adayların isim listesi ile asıl adayların işe başlamak için sunmaları gereken belgeler, belgelerin teslim edileceği yer ve diğer bilgiler son başvuru tarihini takip eden bir ay içerisinde Ondokuz Mayıs Üniversitesinin resmi internet sayfasında yayımlanacak.Sonuç ilanları tebliğ niteliğinde olacak. Bu nedenle adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

Adaylar başvuru sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden de ulaşabilecek.

KPSS Puanı Tek Başına Yeterli Olmayacak

Adayların dikkat etmesi gereken bir diğer önemli nokta ise yüksek KPSS puanının tek başına yerleşme hakkı sağlamaması.İlanda açıkça belirtildiği üzere adayların, başvurdukları pozisyon için belirlenen genel ve özel şartların tamamını taşıması gerekiyor.Eksik evrak sunan, yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunan ya da bilgilerinde tutarsızlık tespit edilen adaylar değerlendirmeye alınmayabilecek. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeği sakladığı tespit edilen adaylarla sözleşme yapılmayacak; sözleşme yapılmış olması halinde ise sözleşme feshedilebilecek

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör