Lise 12. sınıfa geçenler dikkat! Memur olmak için 2026 KPSS’ye girin! Başvurular başladı

Devlet memuru olmayı düşünen lise öğrencileri için 2026 KPSS önemli bir fırsat sunuyor. Özellikle 12. sınıfa geçen öğrencilerin, üniversite sınavına hazırlanırken KPSS seçeneğini de gözden kaçırmaması gerekiyor.

ÖSYM tarafından 2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başladı. Başvurular 8 Eylül 2026 saat 23.59'da sona erecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026 KPSS Ortaöğretim için normal başvuru takvimi şöyle:

Başvuru başlangıcı: 27 Ağustos 2026, saat 10.00

Son başvuru: 8 Eylül 2026, saat 23.59

Geç başvuru: 15-16 Eylül 2026

Sınav tarihi: 25 Ekim 2026

Sonuç tarihi: 19 Kasım 2026

Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek.

12. SINIFA GEÇENLER 2026 KPSS'YE GİREBİLİR Mİ?

KPSS Ortaöğretim sınavına başvurmak için adayların başvuru tarihinde mutlaka lise diplomasını almış olması gerekmiyor.Başvuru koşullarını taşıyan ve 12. sınıfta öğrenim gören lise ve dengi okul öğrencileri de 2026 KPSS Ortaöğretim sınavına başvurabiliyor.

Bu nedenle 2026-2027 eğitim öğretim yılında 12. sınıfta okuyacak ve devlet memurluğunu düşünen öğrencilerin 8 Eylül 2026 tarihine kadar başvurularını yapmaları büyük önem taşıyor.

YKS'YE HAZIRLANANLAR KPSS'YE DE GİREBİLİR

Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin merak ettiği konulardan biri de aynı dönemde hem YKS'ye hem de KPSS'ye girilip girilemeyeceği.YKS'ye hazırlanmak veya üniversite sınavına girmek, KPSS'ye başvurmaya engel değil.

Başvuru şartlarını sağlayan 12. sınıf öğrencileri üniversite hedeflerinin yanında 2026 KPSS Ortaöğretim sınavına da katılarak kamu personeli olma seçeneğini değerlendirebilir.

DİKKAT! SINAVA GİRMEK İLE MEMUR OLARAK ATANMAK AYNI DEĞİL

sınıf öğrencilerinin bu ayrıntıya özellikle dikkat etmesi gerekiyor. KPSS'ye girmek ile KPSS puanıyla kamuya atanmak birbirinden farklı.

Adaylar sınava girerek KPSS puanı alabilse de ortaöğretim düzeyindeki bir kadroyu tercih edebilmesi ve atanabilmesi için alım ilanında belirtilen mezuniyet ve diğer şartları taşıması gerekiyor. Bu nedenle henüz mezun olmayan öğrenciler, lise eğitimlerini tamamladıktan sonra geçerli KPSS puanlarıyla uygun kamu personeli alımlarını takip edebilecek ve atanabilecek .

12. SINIFA GEÇENLER BAŞVURU TARİHİNİ KAÇIRMAYIN!

2026-2027 eğitim öğretim yılında 12. sınıfta olacak ve gelecekte devlet memuru veya sözleşmeli personel olmayı düşünen öğrenciler açısından KPSS önemli bir alternatif oluşturuyor. Başvurular 8 Eylül 2026 saat 23.59'da sona erecek.Bu nedenle üniversite sınavına hazırlanırken kamu personeli olma ihtimalini de değerlendirmek isteyen 12. sınıf öğrencilerinin 2026 KPSS Ortaöğretim başvuru süresini kaçırmaması gerekiyor. Sınav ise 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör