Verilen görevi yapmayan memura ne işlem yapılmalı?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Sadakat" başlıklı 6 ncı maddesinde, "Devlet memurları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına sadakatla bağlı kalmak ve milletin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını sadakatla uygulamak zorundadırlar. Devlet memurları bu hususu "Asli Devlet Memurluğuna" atandıktan sonra en geç bir ay içinde kurumlarınca düzenlenecek merasimle yetkili amirlerin huzurunda yapacakları yeminle belirtirler ve özlük dosyalarına konulacak aşağıdaki "Yemin Belgesi" ni imzalayarak göreve başlarlar. ..." hükmü, "Tarafsızlık ve devlete bağlılık" başlıklı 7 nci maddesinde, "... Devlet memurları her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler. ..." hükmü, "Amir durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları" başlıklı 11 inci maddesinde, "Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun ve diğer mevzuatla belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli ve sorumludurlar." hükmü, "Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları" başlıklı 11 inci maddesinde, "Devlet memurları kanun ve diğer mevzuatta belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar. Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde israr eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmağa mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir. Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz. Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır." hükmü, "Kişisel sorumluluk ve zarar" başlıklı 12 nci maddesinde, "Devlet memurları, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar. 2 Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır. Zararların ödettirilmesinde bu konudaki genel hükümler uygulanır. Ancak fiilin meydana geldiği tarihte en alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının yarısını geçmeyen zararlar, kabul etmesi halinde disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu kararına göre ilgili memurca ödenir." Hükmü yer almaktadır.

Yine Mezkur Kanunun , ""Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller" başlıklı 125 inci maddesinde, "Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: ... n) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak, ..." hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, memurun göreve devam ettiği, ancak verilen görevi yerine getirmediği eylemini gerçekleştiren memurun , 657 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde düzenlenen görev ve emirleri yerine getirme yükümlülüğü ile eylemin oluş şekli, kast unsuru, savunması ve disiplin soruşturması sonucunda ortaya konulacak maddi vakıalar çerçevesinde 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesi kapsamında değerlendirilerek işlem tesis edilmesinin mümkün olduğu değerlendirilmektedir.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör